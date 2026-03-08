Piękna marcowa pogoda w sobotę 7 wcale nie skłania do spędzania czasu w sklepach a nawet w eleganckich galeriach handlowych. Jednak kiedyś przecież zakupy trzeba zrobić. Czy w niedzielę? Nie bardzo wypada, bo to święto - Międzynarodowy Dzień Kobiet, a ponadto musiałaby by być niedziela handlowa, a czy jest?

Gdy mróz, śliskie drogi i chodniki albo roztopy utrudniały poruszanie się nawet na krótkich dystansach, wiele osób odkładało mniej pilne sprawy na czas gdy pogoda będzie bardziej sprzyjająca. Do takich na pewno należały większe zakupy. Ten weekend jest dość ciepły, a spacery zwłaszcza po takiej „pogodowej kwarantannie” wręcz wskazane. Czemu więc marszruta ma nie wyglądać – kierunek sklep? A jeszcze lepiej galeria handlowa - wszak to niezłe miejsce do świętowania Dnia Kobiet - przecież dziś światowe święto 8 marca.

Czy dzisiejsza niedziela 01.03.2026 roku jest niedzielą handlową i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów? Czy jeśli duże zakupy, to najwcześniej dopiero jutro w poniedziałek2 marca? Kto nie szuka odpowiedzi na to pytanie, ten z pewnością jest już wiernym klientem Żabki, na którą można liczyć w każdą niedzielę.

Zakupy w niedzielę 01.03.2026: handlowa czy objęta zakazem handlu

Czy najbliższa niedziela 8 marca 2026 roku to niedziela handlowa i zakaz handlu nie pokrzyżuje zakupowych planów?

Pokrzyżuje, o ile ktoś w 100 proc. liczył na zakupy w niedzielę. Otwarte bowiem będą tylko te najmniejsze - ze stosunkowo skromną ofertą handlową i odpowiednio wyższymi cenami niż w Biedronce czy Lidlu.

Potrzebne duże zakupy, na przykład w najbliższą niedzielę 8 marca. Jednak warunek jest jeden - musi to być niedziela handlowa. Czy ten warunek będzie spełniony w niedzielę 08.03.2026 r. Słowem czy niedziela 8 marca to jest niedziela handlowa, co oznacza otwarte wszystkie sklepy, bez konieczności dodatkowego sprawdzania, czy niedziela z zakazem handlu, w którą o dużych lub specjalistycznych zakupach trzeba zapomnieć. Do galerii lub centrum handlowego zaś można udać się wyłącznie w celach rozrywkowych, bo tylko zakłady służące rekreacji, rozrywce plus gastronomii są tam w niedzielę z zakazem handlu czynne.

Niedziela najbliższa, 8 marca to niedziela objęta zakazem handlu, zakupy w Lidlu, Biedronce, Stokrotce i innych sieciowych sklepach więc odpadają. Wyjątkiem są sklepy sieci Żabka, które w większości mogą być - i są - otwarte także w niedziele objęte zakazem handlu.

08.03.2026 r. - niedziela z zakazem handlu, jakie sklepy otwarte i gdzie po zakupy

To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować na sobotę 7 marca lub po niedzieli, najwcześniej na poniedziałek 9 marca br.

Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero na koniec marca 2026 r. i poprzedzać Wielkanoc. A to oznacza, powtórzmy - że 08.03.2026 r. roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszły, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu, jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać. A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną.

To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Tak było np. w mijającym lutym, a w marcu owszem jest jedna niedziela handlowa, ale to tylko dlatego, że poprzedza ona Wielkanoc, która jest zaraz na początku kwietnia, a taka niedziela od niepamiętnych czasów jest niedzielą handlową.

Niedziela 08.03.2026: niedziela z zakazem handlu, gdzie w taką niezielę po zakupy

Zakaz handlu w niedzielę, który obejmuje niedzielę 8 marca 2026 roku sprawia, iż zakupy można zrobić w ograniczonym zakresie.

Co do zasady nie mogą prowadzić sprzedaży żadne sklepy zatrudniające pracowników – zakaz handlu wprowadzono bowiem także po to, by pracownicy handlu mieli wolne niedziele. Poza wyjątkami takimi jak sklepy znajdujące się na terenie stacji benzynowych, cukiernie czy kwiaciarnie sklepy zatrudniające pracowników dziś i w każdą niedzielę objętą zakazem handlu muszą pozostawać zamknięte.

Oznacza to, że nieczynne są sklepy wszystkich sieci handlowych, w tym najpopularniejszych jak Lidl czy Biedronka. Co do zasady zakupów nie zrobimy też na terenie galerii handlowych czy centrów handlowych. Wyjątkiem jest sprzedaż internetowa, której zakaz handlu nie obejmuje.

Te sieci jak np. Carrefour albo Auchan, które prowadzą poza sprzedażą stacjonarną sprzedaż przez Internet mogą dziś w niedzielę 1 marca nie tylko przyjmować zamówienia, ale i dostarczać zakupy do domu.

To samo dotyczy innych sklepów, które sprzedają przez Internet i korzystają z dostawców zewnętrznych działających na rynku. Otwarte też są sklepy autonomiczne sieci handlowych – czyli takie, w których zakupy robi się całkowicie w sposób zautomatyzowany bez udziału sprzedawcy czy kasjera.

Te dwa ostatnie rozwiązania to przyszłość handlu i rozwiązanie docelowe handlu w niedzielę – możliwość robienia zakupów w pełnym zakresie dla tych klientów, którzy ze względu na obowiązki w dni powszednie mają ograniczone możliwości zakupowe.

Niedziela z zakazem handlu 08.03.2026 r.: jakie sklepy są dziś otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 1 marca sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny.

To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników.

W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.

Zakaz handlu w niedzielę: 08.03.2026 r. czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.

Gdy domowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas.

Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.

Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej.

Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 08.03.2026 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziela 08.03.2026: zakaz handlu obejmuje nadal większość niedziel w roku

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy.

Prace wciąż trwają, ale nadzieje na jakiekolwiek zmiany w ustawie o zakazie handlu są coraz mniejsze.

Niedziela 08.03.2026 r.: czy otwarte będą wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w ubiegłym roku , nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu.

Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2026 roku: osiem, w tym trzy w grudniu

Oto terminy ośmiu niedziel handlowych 2026:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.