Amerykańska armia na stałe w Polsce? Kulisy ważnych rozmów w Waszyngtonie

"Siły USA w Polsce nie zostaną zmniejszone"

Zalewski powiedział podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie, że otrzymał jednoznaczną deklarację o tym, że choć Stany Zjednoczone redukują siły w Europie, w tym procesie zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Donalda Trumpa o niezmniejszaniu sił w Polsce.

Wiceminister ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce. Zaznaczył jednocześnie, że będzie to się wiązać z poważnymi inwestycjami.

Wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane

Podczas briefingu dla polskich mediów w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski potwierdził w czwartek, że wysłanie amerykańskiej rotacyjnej brygady pancernej do Polski zostało wstrzymane. Dodał jednak, że docelowo poziom sił USA w Polsce ma nie ulec zmianie.

Przez najbliższe tygodnie Dowództwo Europejskie przedstawi propozycję, jak będzie realizować dyspozycję prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce - powiedział wiceminister. Dodał, że podczas rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem szef Pentagonu Pete Hegseth potwierdził deklarację Trumpa.

Zalewski zaznaczył jednocześnie, że Polska nie skupia się na samej liczbie żołnierzy, lecz na zdolnościach sił USA. Powiedział też, że rozpoczęły się rozmowy na temat budowy nowego magazynu sprzętu wojskowego USA w Polsce.