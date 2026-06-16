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Nie żyje znana polska influencerka. Osierociła trójkę dzieci

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 15:18
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świeczka żałoba
Nie żyje znana polska influencerka. Osierociła trójkę dzieci/Shutterstock
Informacja o śmierci polskiej influencerki znanej jako "Aga in America" obiegła media we wtorek, 16 czerwca. Przykrą wiadomości o jej odejściu podała wieloletnia przyjaciółka. W ostatnich tygodniach jej stan zdrowia gwałtownie się pogorszył.

Nie żyje influencerka "Aga in America"

Nie żyje Agnieszka Kirchner znana w sieci jako "Aga in America". Informację o jej śmierci podała wieloletnia przyjaciółka Briana MacDowell Ross.

Kobiety poznały się ponad 10 lat temu. Polska influencerka odezwała się do niej, gdy zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Postanowiła zapisać się na zajęcia taneczne w studiu MacDowell Ross. To zapoczątkowało ich przyjaźń. W poście, który zamieściła w sieci padły wzruszające słowa na temat Agnieszki Kirchner.

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Wzruszający wpis przyjaciółki "Aga in America"

Naprawdę była jedną z najpiękniejszych osób, jakie kiedykolwiek poznałam w swoim życiu. Jej piękno nie było tylko powierzchowne. Było głęboko w niej, do samego rdzenia. Aga miała w sobie naturalną czystość, delikatność i wdzięk, których nie dało się udawać - napisała przyjaciółka zmarłej.

Na co chorowała "Aga in America"?

Okazuje się, że Briana przygotowywała wieczór panieński zmarłej przyjaciółki, była na jej ślubie a także organizowała "baby shower", gdy na świat miało przyjść jej pierwsze dziecko. "Aga in America" w ostatnim czasie swojego życia zmagała się z rakiem. Posiadała groźną mutację genów.

W grudniu 2024 roku trafiła do kliniki na biopsję guza. Pracowała bardzo ciężko, żeby wyprzedzić potencjalnego raka, zanim ten miałby szansę się rozwinąć. Była uosobieniem czystości. Czyste jedzenie, czyste produkty do higieny, czyste środki do sprzątania. Robiła wszystko, co mogła - napisała w sieci Briana.

Stan zdrowia polskiej influencerki pogorszył się w ostatnich tygodniach. Jedna ze zmian nowotworowych powiększyła się i doprowadziła do całkowitej niedrożności jelit. Trafiła do szpitala, by przejść specjalny zabieg. Po zabiegu modliliśmy się o uzdrowienie i robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby wspomóc proces zdrowienia. Niestety bez skutku - czytamy we wpisie przyjaciółki zmarłej.

Agnieszka Kircher osierociła trójkę dzieci

Ostatnie dni życia "Aga in America" spędziła pod opieką hospicjum. Agnieszka Kirchner odeszła 14 czerwca o godzinie 18.30. Do końca była przy niej trójka jej dzieci. Briana poprosiła internautów o modlitwę w ich intencji. Dodała również, że jak wynika z badań, córki zmarłej influencerki są wolne od genetycznej wady. Agnieszka dwa tygodnie przed śmiercią poznała wyniki badań najmłodszej córki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćaga in americaAgnieszka Kirchner
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Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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