Polska podpisze kluczową umowę zbrojeniową. „Kontrakt oczekiwany od 30 lat”

„Kontrakt oczekiwany od 30 lat”
Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Madrycie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o finalizowanie programu Orka, który dotyczy zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej.
Minister podkreślił, że jest to „kontrakt oczekiwany od 30 lat”. - Wszystko idzie w dobrym kierunku, że 29 (czerwca) w Gdyni podpiszemy porozumienie i podpiszemy umowę. Już nie tylko rządową, ale też pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami, o wykonaniu zobowiązań dla Polski: dostarczenia trzech okrętów podwodnych, okrętu, który będzie na czas przejściowy, czyli gap filler, zdobywania umiejętności, szkolenia załogi, ale też sprzedaży naszych okrętów, choćby okrętu typu Ratownik dla Marynarki Wojennej Szwecji - powiedział Kosiniak-Kamysz.
Program Orka: Polacy wybrali szwedzkie okręty podwodne
W listopadzie ub.r. na partnera w programie Orka została wybrana Szwecja, oferująca powstające obecnie dla jej marynarki okręty typu A26, produkcji Saaba. Zawarta została wtedy polsko-szwedzka umowa międzyrządowa.
W ubiegłym tygodniu szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Poinformował wówczas, że rozmawiał z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem, oraz że Polska chce podpisać umowę ze Szwecją do końca czerwca. Nie precyzował wówczas konkretnej daty tego wydarzenia.
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