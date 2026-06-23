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Polska podpisze kluczową umowę zbrojeniową. „Kontrakt oczekiwany od 30 lat”

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
59 minut temu
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Okręt podwodny A26 Blekinge
Polska podpisze kluczową umowę zbrojeniową. „Kontrakt oczekiwany od 30 lat”. Na zdj. okręt podwodny A26 Blekinge/Materiały prasowe
Polska zbliża się do finalizacji jednej z najważniejszych umów modernizacyjnych dla Marynarki Wojennej. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, 29 czerwca w Gdyni zostanie podpisany kontrakt na zakup trzech okrętów podwodnych od Szwecji.

„Kontrakt oczekiwany od 30 lat”

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej w Madrycie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o finalizowanie programu Orka, który dotyczy zakupu okrętów podwodnych dla Marynarki Wojennej.

Minister podkreślił, że jest to „kontrakt oczekiwany od 30 lat”. - Wszystko idzie w dobrym kierunku, że 29 (czerwca) w Gdyni podpiszemy porozumienie i podpiszemy umowę. Już nie tylko rządową, ale też pomiędzy przedsiębiorstwami, firmami, o wykonaniu zobowiązań dla Polski: dostarczenia trzech okrętów podwodnych, okrętu, który będzie na czas przejściowy, czyli gap filler, zdobywania umiejętności, szkolenia załogi, ale też sprzedaży naszych okrętów, choćby okrętu typu Ratownik dla Marynarki Wojennej Szwecji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Program Orka: Polacy wybrali szwedzkie okręty podwodne

W listopadzie ub.r. na partnera w programie Orka została wybrana Szwecja, oferująca powstające obecnie dla jej marynarki okręty typu A26, produkcji Saaba. Zawarta została wtedy polsko-szwedzka umowa międzyrządowa.

W ubiegłym tygodniu szef MON wziął udział w Brukseli w spotkaniu ministrów obrony państw NATO. Poinformował wówczas, że rozmawiał z ministrem obrony Szwecji Palem Jonsonem, oraz że Polska chce podpisać umowę ze Szwecją do końca czerwca. Nie precyzował wówczas konkretnej daty tego wydarzenia.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszSzwecjaMONokręt podwodny
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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