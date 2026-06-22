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Polska odzyskała zrabowane przez Niemców skarby. Cenne zabytki można zobaczyć w Warszawie

Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:01
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Pierścień króla Zygmunta I Starego
Pierścień króla Zygmunta I Starego/gov.pl
Polska odzyskała bezcenne obiekty zrabowane przez Niemców podczas II wojny światowej. Wśród skarbów powracających do kraju znajdują się średniowieczny rękopis "Gaude Mater Polonia", pierścień króla Zygmunta I Starego oraz miniaturowe modele kolejowe. Zabytki wróciły do kraju dzięki współpracy z niemieckimi partnerami oraz działaniom restytucyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Polska zamknęła kolejny rozdział w historii odzyskiwania dóbr kultury utraconych podczas II wojny światowej. 17 czerwca 2026 roku, podczas Forum Polsko-Niemieckiego w Berlinie, strona niemiecka przekazała Polsce bezcenne zabytki. Obiekty trafiły do Warszawy, gdzie od 19 czerwca możemy je oglądać w Pałacu Rzeczypospolitej.

Ministerstwo Kultury podkreśla, że to wydarzenie stanowi dowód skuteczności nowej strategii w relacjach polsko-niemieckich. Dialog i wzajemna odpowiedzialność za dziedzictwo przynoszą konkretne efekty, nawet po kilkudziesięciu latach od grabieży.

Co wróciło do kraju?

Wśród odzyskanych przedmiotów znajdują się trzy niezwykle ważne dla polskiej tożsamości historycznej elementy:

  • Rękopis "Gaude Mater Polonia": To najprawdopodobniej najstarsza zachowana notacja tego słynnego hymnu. Dokument powstał w XIV wieku i pochodzi z Biblioteki Seminarium Duchownego w Płocku. Badacze zidentyfikowali go w zbiorach Biblioteki Państwowej w Berlinie.
  • Pierścień króla Zygmunta I Starego: Ten niezwykły przedmiot Jagiellonów wydobył z grobu królewskiego na Wawelu historyk Tadeusz Czacki w 1791 roku. Podczas wojny okupanci zrabowali go z kolekcji Czartoryskich. Pierścień odnaleźli eksperci w zbiorach Schmuckmuseum w Pforzheim.
  • Miniaturowe eksponaty kolejowe: Do Polski wróciło 11 modeli z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Pracownicy resortu kultury zidentyfikowali je w niemieckich zbiorach po latach poszukiwań.
Rękopis "Gaude Mater Polonia"
Rękopis "Gaude Mater Polonia"/Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Odzyskanie tych przedmiotów nie byłoby możliwe bez zaangażowania wielu osób. Polscy naukowcy, tacy jak dr Paweł Figurski czy prof. Ewa Letkiewicz, wykonali mrówczą pracę badawczą. Dzięki ich ekspertyzom i analizom tożsamości przedmiotów, polskie państwo mogło skutecznie złożyć wnioski restytucyjne.

Dziś resort kultury prowadzi ponad 200 postępowań w 22 krajach. Statystyki pokazują, że determinacja państwa przynosi efekty: od 2008 roku do Polski wróciło już 915 utraconych dóbr kultury, a tylko w pierwszej połowie 2026 roku odzyskaliśmy 32 obiekty.

Podczas II wojny światowej Polska straciła ponad pół miliona dzieł sztuki i historycznych archiwaliów. Każdy odzyskany przedmiot to nie tylko cenny artefakt, ale przede wszystkim przywrócenie sprawiedliwości historycznej.

Niemcy zwrócą Polsce zagrabione dzieła sztuki. Stanie się to w przyszłym tygodniu
Niemcy zwrócą Polsce zagrabione dzieła sztuki. Stanie się to w przyszłym tygodniu

Ministra kultury Marta Cienkowska podkreśla, że dzisiejsze sukcesy to nie koniec procesu. Resort traktuje odzyskiwanie zabytków jako priorytet. Władze dziękują stronie niemieckiej za otwartość i współpracę, która pozwoliła "zamknąć" kolejne sprawy zrabowanych skarbów, czyniąc je ponownie dostępnymi dla polskiego społeczeństwa.

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Źródło gov.pl
Tematy: NiemcyPolskaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegopierścień
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Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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