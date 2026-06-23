Kolejne limity na benzynę w Rosji. Kryzys paliwowy dotarł aż na Syberię

Ograniczenia w sprzedaży paliw
Chocenko oświadczył w poście, że posunięcie to ma na celu „uniknięcie sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji” - przekazała agencja. Zakazana zostanie sprzedaż paliw do kanistrów - dodał gubernator.
Ukraińskie ataki wywołały kryzys paliwowy w Rosji
Reuters przypomniał, że ukraińskie ataki na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy. Kijów uderzał w cele tak odległe jak Syberia, położona ponad 2000 km od linii frontu. W rezultacie w Rosji, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, kryzys paliwowy rozprzestrzenił się z anektowanego przez Rosję Krymu na regiony na wschodzie kraju.
Atak Rosji na Ukrainę skłonił Europę do zwiększenia wydatków na obronę i zawiązania partnerstwa z Kijowem w sprawie ewentualnej produkcji dronów, a Szwecję i Finlandię do przystąpienia do NATO - przypomniała agencja.
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.