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Kolejne limity na benzynę w Rosji. Kryzys paliwowy dotarł aż na Syberię

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 10:55
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Kolejne limity na benzynę w Rosji. Kryzys paliwowy dotarł aż na Syberię
Kolejne limity na benzynę w Rosji. Kryzys paliwowy dotarł aż na Syberię. Na zdj. Omsk/Shutterstock
Kryzys paliwowy w Rosji rozszerza się na kolejne regiony. Jak przekazał gubernator obwodu omskiego Witalij Chocenko, na Syberii wprowadzono ograniczenia w sprzedaży benzyny, a kierowcy będą mogli zatankować maksymalnie 40 litrów paliwa.

Ograniczenia w sprzedaży paliw

Chocenko oświadczył w poście, że posunięcie to ma na celu „uniknięcie sztucznego wywoływania paniki na stacjach benzynowych oraz spekulacji” - przekazała agencja. Zakazana zostanie sprzedaż paliw do kanistrów - dodał gubernator.

Ukraińskie ataki wywołały kryzys paliwowy w Rosji

Reuters przypomniał, że ukraińskie ataki na rosyjską logistykę energetyczną, morską i lądową wywołały kryzys paliwowy zarówno w Rosji, jak i na kontrolowanych przez nią obszarach Ukrainy. Kijów uderzał w cele tak odległe jak Syberia, położona ponad 2000 km od linii frontu. W rezultacie w Rosji, trzecim co do wielkości producencie ropy naftowej na świecie, kryzys paliwowy rozprzestrzenił się z anektowanego przez Rosję Krymu na regiony na wschodzie kraju.

Atak Rosji na Ukrainę skłonił Europę do zwiększenia wydatków na obronę i zawiązania partnerstwa z Kijowem w sprawie ewentualnej produkcji dronów, a Szwecję i Finlandię do przystąpienia do NATO - przypomniała agencja.

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Źródło Reuters
Tematy: Rosjawojna w UkrainieSyberiakryzys paliwowy
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Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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