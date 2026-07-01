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Miała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 13:30
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36. posiedzenie Sejmu X kadencji
Miała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek/East News
Posłanka Małgorzata Pępek z Koalicji Obywatelskiej miała skorzystać z szybszego dostępu do lekarza. Donosił o tym portal Zero. Teraz władze klubu parlamentarnego podjęły decyzję dotyczącą posłanki. Czy poniesie konsekwencje?

Posłanka KO skorzystała z badania bez kolejki

Posłanka Małgorzata Pępek skorzystała ze specjalistycznego badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki. Jak donosił portal Zero.pl posłanka KO miała zapisać się na usługę medyczną trzy tygodnie przed jej przeprowadzeniem. Średni czas oczekiwania na to badanie wynosił niemal 2 lata.

Afera w szpitalu w Żywcu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wepchnęła się na badania bez kolejki
Afera w szpitalu w Żywcu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wepchnęła się na badania bez kolejki

Jak pisał portal nie było przesłanek, by badanie u posłanki Pępek zostało wykonane wcześniej. Nieprawidłowości dotyczące tego przypadku wyłapały mechanizmy kontrolne szpitala. Placówka nie wysłała rozliczenia usługi do Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Nikogo nie chciałam urazić"

Posłanka KO tłumaczyła, że poprosiła tylko o rejestrację. Termin badania dostała, bo zwolniło się miejsce. Nikogo nie chciałam urazić. Przyszłam grzecznie na badanie. I tyle - tłumaczyła w rozmowie z mediami. Czekałam w kolejce, otrzymałam telefon, że zwalnia się termin, ktoś zrezygnował - mówiła.

Posłanka Pępek mówiła, że po badaniu problemy miał personel szpitala. Wzywano moją koleżankę do pani dyrektor. Straszyła ją pani dyrektor, że ją zwolni. Te panie, które były w rejestracji, również miały nieprzyjemności i problemy. Po prostu to jakieś niepoważne zachowanie - opowiadała. Zaprzeczyła, że wpływała na przyspieszenie terminu badania i miała nie sprawdzać wcześniej, jak długie są kolejki.

Klub KO podjął decyzję ws. posłanki Pępek

Czy posłanka KO poniesie konsekwencje zaistniałej sytuacji? Okazuje się, że nie. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas swojego cyklicznego posiedzenia zajęło się m.in. doniesieniami medialnymi dotyczącymi posłanki Małgorzaty Pępek. Członkowie Kolegium wysłuchali wyczerpujących wyjaśnień pani poseł. Przedstawione informacje nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawianego w części publikacji medialnych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka klubu KO, Dorota Łoboda.

Dodała, że "ze względu na to, że sprawa dotyczy kwestii zdrowotnych pani poseł, Kolegium nie może ujawniać szczegółów".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: badanieKOmałgorzata pępek
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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