Posłanka KO skorzystała z badania bez kolejki

Posłanka Małgorzata Pępek skorzystała ze specjalistycznego badania w szpitalu w Żywcu bez kolejki. Jak donosił portal Zero.pl posłanka KO miała zapisać się na usługę medyczną trzy tygodnie przed jej przeprowadzeniem. Średni czas oczekiwania na to badanie wynosił niemal 2 lata.

Jak pisał portal nie było przesłanek, by badanie u posłanki Pępek zostało wykonane wcześniej. Nieprawidłowości dotyczące tego przypadku wyłapały mechanizmy kontrolne szpitala. Placówka nie wysłała rozliczenia usługi do Narodowego Funduszu Zdrowia.

"Nikogo nie chciałam urazić"

Posłanka KO tłumaczyła, że poprosiła tylko o rejestrację. Termin badania dostała, bo zwolniło się miejsce. Nikogo nie chciałam urazić. Przyszłam grzecznie na badanie. I tyle - tłumaczyła w rozmowie z mediami. Czekałam w kolejce, otrzymałam telefon, że zwalnia się termin, ktoś zrezygnował - mówiła.

Posłanka Pępek mówiła, że po badaniu problemy miał personel szpitala. Wzywano moją koleżankę do pani dyrektor. Straszyła ją pani dyrektor, że ją zwolni. Te panie, które były w rejestracji, również miały nieprzyjemności i problemy. Po prostu to jakieś niepoważne zachowanie - opowiadała. Zaprzeczyła, że wpływała na przyspieszenie terminu badania i miała nie sprawdzać wcześniej, jak długie są kolejki.

Klub KO podjął decyzję ws. posłanki Pępek

Czy posłanka KO poniesie konsekwencje zaistniałej sytuacji? Okazuje się, że nie. Kolegium Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej podczas swojego cyklicznego posiedzenia zajęło się m.in. doniesieniami medialnymi dotyczącymi posłanki Małgorzaty Pępek. Członkowie Kolegium wysłuchali wyczerpujących wyjaśnień pani poseł. Przedstawione informacje nie potwierdzają obrazu sytuacji przedstawianego w części publikacji medialnych - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka klubu KO, Dorota Łoboda.

Dodała, że "ze względu na to, że sprawa dotyczy kwestii zdrowotnych pani poseł, Kolegium nie może ujawniać szczegółów".