Afera w szpitalu w Żywcu. Posłanka Koalicji Obywatelskiej wepchnęła się na badania bez kolejki

Partyjna koleżanka zrobiła przysługę posłance KO

Posłanka Koalicji Obywatelskiej specjalistyczne badania w szpitalu w Żywcu zrobiła w lutym 2025 roku. Na ich wykonanie czekała tylko trzy tygodnie, choć średnio trwa to prawie dwa lata.

Pępek w rozmowie z serwisem "Zero.pl" przyznała, że na badania poza kolejką zapisała ją osoba pracująca na oddziale położnictwa, związana ze strukturami Koalicji Obywatelskiej. Zrobiła mi przysługę, bo z powodu obowiązków zawodowych nie miałam czasu przyjść sama zarejestrować się w szpitalu - wyjaśniła posłanka KO.

Posłanka twierdzi, że badanie się jej należało

Szpital w Żywcu wykrył nieprawidłowości. Ustalono, że posłanka Koalicji Obywatelskiej ominęła kolejkę i wyprzedziła wielu pacjentów zapisanych na to samo badanie, w związku z czym nie wysłali rozliczenia badania do NFZ - informuje "Zero.pl".

Szpital nie zażądał jednak od Pępek zwrotu pieniędzy za badanie, a jedynie poprosił, by w przyszłości nie powtarzała podobnych praktyk. "Posłanka Pępek wskazała, że płaci składki, więc badanie w szpitalu jej się należało". Przyznaje, że dostała informację ze szpitala o tym, że wepchnęła się w kolejkę, ale ją zignorowała. Bo, jak wskazuje, płaci składki, więc badanie w szpitalu jej się należało - opisuje Zero.pl.