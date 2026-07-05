Nie żyje Grzegorz Miętus

Informacja o śmierci Grzegorza Miętusa obiegła media w sobotę, 4 lipca. Polski skoczek narciarski miał 33 lata. Jako pierwsza informację o jego śmierci podała "Gazeta Krakowska".

Grzegorz Miętus miał żonę i dwójkę dzieci

Oświadczenie w tej sprawie w mediach społecznościowych opublikowali przedstawiciele Polskiego Związku Narciarskiego. Sportowiec miał dwójkę dzieci i żonę. To ona wystosowała apel po śmierci męża.

Apel żony Grzegorza Miętusa

W oświadczeniu zamieszczonym w mediach społecznościowych poprosiła o poszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie. Zaznaczyła, by media powstrzymały się od powielania niesprawdzonych doniesień.

Zwracam się do wszystkich mediów o uszanowanie prywatności mojej i moich synów w tym ciężkim dla nas czasie i nierozpowszechnianie nieprawdziwych informacji związanych ze śmiercią mojego Męża - napisała Magdalena Prochot-Miętus na InstaStories.

Największym wyrazem szacunku, jaki możemy dziś okazać, jest milczenie, empatia i powstrzymanie się od powielania niesprawdzonych informacji. Pamiętajmy, że za każdą tragedią stoi rodzina, bliscy i przyjaciele, którzy przeżywają niewyobrażalny ból - czytamy w oświadczeniu żony zmarłego skoczka.

Kim był Grzegorz Miętus?

Grzegorz Miętus uchodził za jednego z bardziej utalentowanych skoczków swojego pokolenia. W 2009 roku zdobył brązowy medal mistrzostw świata juniorów w konkursie drużynowym. Startował wspólne z Maciejem Kotem, Jakubem Kotem i Andrzejem Zapotocznym. Reprezentował Polskę imprezach juniorskich oraz zdobywał medale mistrzostw kraju.

W Pucharze Świata debiutował w 2010 roku w Zakopanem. Pierwsze punkty zdobył w Klingenthal, zajmując 22. miejsce, a jego najlepszym wynikiem było 20. miejsce w Willingen.

Miał 23 lata, gdy zakończył karierę sportową. Powodem był brak wyników i wsparcia finansowego. Skoków do końca nie porzucił. Pracował jako trener AZS Zakopane a także w strukturach Polskiego Związku Narciarskiego.