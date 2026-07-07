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Dramat na dworcu. Pięciolatka została sama na peronie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 19:44
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dworzec
Dziecko zostało samo na peronie, rodzice odjechali/Shutterstock
Dramatyczne chwile przeżyła dziewczynka, która została sama, bez rodziców na peronie Dworca Zachodniego w Warszawie. Samotną pięciolatką zainteresowali się podróżni. Pomogła potem policja.

W sobotę, 4 lipca, na stołecznym Dworcu Zachodnim po peronie błąkała się samotna dziewczynka. Podróżni zawiadomili policję. Pewien mężczyzna widział, że rodzina dziewczynki wsiadła do pociągu, a dziecko zostało.

Mała, wystraszona Niemka na peronie w Warszawie

"Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na peronie zastali 5-letnią obywatelkę Niemiec. Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczynką, zapewnili jej bezpieczeństwo i wsparcie do czasu wyjaśnienia sytuacji" - przekazał asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

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Rodzice zaczęli już szukać dziecka

"W trakcie prowadzonych ustaleń okazało się, że rodzice dziewczynki wraz z drugim dzieckiem zgłosili się do jednostki Policji i poinformowali o zaistniałej sytuacji. Jak wynikało z ich relacji, podczas wypakowywania bagażu drzwi pociągu zamknęły się, skład ruszył, a ich córka została na peronie" - cytuje "Super Express" aspiranta Sobótkę. Funkcjonariusze bezpiecznie przewieźli zagubioną 5-latkę do budynku komisariatu, gdzie czekała na nią rodzina.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjadzieckodworzec
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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