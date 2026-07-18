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Zwrot w sprawie Ukrainy. Przeciwnicy przeważają nad zwolennikami [SONDAŻ]

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
48 minut temu
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Wroclaw,,Poland,-,February,19,,2022:,Two,Women,Holding,The
Zwrot w sprawie Ukrainy. Przeciwnicy przeważają nad zwolennikami [SONDAŻ]/Shutterstock
Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS po raz pierwszy w historii przeciwnicy przeważają nad zwolennikami. Chodzi o przyjmowanie uchodźców z Ukrainy. Większość badanych uważa również, że pomoc dla Ukraińców jest zbyt duża, choć nie popiera wszystkich ograniczeń.

Polacy przeciwni przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy

Po raz pierwszy w historii badań CBOS więcej Polaków sprzeciwia się przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy, niż je popiera – wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie większość badanych uważa, że pomoc udzielana uchodźcom jest zbyt duża. Polacy wyraźnie popierają jednak ograniczenie dostępu do świadczeń medycznych dla osób nieopłacających składek zdrowotnych, ale sprzeciwiają się odebraniu bezpłatnego zakwaterowania matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia.

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Ilu Polaków jest "za" a ilu "przeciw"?

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że obecnie 52 proc. respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie, natomiast 42 proc. jest przeciwnego zdania. To pierwszy raz od rozpoczęcia pomiarów, prowadzonych od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r., gdy przeciwników przyjmowania uchodźców jest więcej niż zwolenników. Jeszcze po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. przyjmowanie uchodźców popierało 94 proc. badanych.

Długofalowy trend potwierdzony

Autorzy opracowania wskazują, że pogorszenie nastawienia wpisuje się w długofalowy trend obserwowany od połowy 2023 r. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku odsetek przeciwników przyjmowania uchodźców wzrósł o 6 pkt proc., a zwolenników spadł o tyle samo.

Według sondażu 54 proc. ankietowanych uważa, że pomoc udzielana uchodźcom z Ukrainy jest zbyt duża. Przeciwnego zdania jest 40 proc., którzy oceniają ją jako odpowiednią, a 3 proc. uznaje ją za zbyt małą. Autorzy zwracają uwagę, że od września ubiegłego roku wzrósł odsetek osób przekonanych o nadmiernej skali pomocy, natomiast spadł udział tych, którzy uznają ją za właściwą.

Jak Polacy oceniają zmiany w przepisach ws. pomocy dla Ukraińców?

CBOS sprawdził również stosunek Polaków do zmian w przepisach dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy, które weszły w życie w marcu i lipcu tego roku. Badani w zdecydowanej większości – 87 proc. – poparli ograniczenie prawa do pełnego zakresu świadczeń medycznych wyłącznie do osób odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Przeciw temu rozwiązaniu opowiedziało się 8 proc. respondentów.

Znacznie bardziej krytycznie oceniono natomiast odebranie prawa do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się 58 proc. badanych, a poparło je 29 proc.

Co więcej, nawet wśród osób uważających, że pomoc dla uchodźców jest zbyt duża, przeciwnicy tej zmiany stanowili większą grupę niż jej zwolennicy – odpowiednio 46 proc. wobec 40 proc.

Ukraińskie matki z dziećmi pod bezwzględną ochroną

Sprzeciw wobec odebrania prawa do bezpłatnego pobytu matkom z dziećmi przeważa w elektoratach Koalicji Obywatelskiej (75 proc.), Razem (86 proc.), Nowej Lewicy (69 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (55 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (53 proc.). Jedynie wśród zwolenników Konfederacji Korony Polskiej więcej było osób popierających to ograniczenie (47 proc.) niż jego przeciwników (42 proc.).

Z kolei przyjmowanie uchodźców najczęściej popierają wyborcy Nowej Lewicy, Razem i Koalicji Obywatelskiej, natomiast sprzeciw dominuje w elektoratach Prawa i Sprawiedliwości oraz obu ugrupowań Konfederacji.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono między 2 a 12 lipca 2026 r. metodą mixed-mode (CAPI, CATI i CAWI) na reprezentatywnej próbie 938 dorosłych mieszkańców Polski.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaPolacysondażUkraińcy
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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