Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie

Ukraińcy nie stawili się na obozie Dynama Kijów

Lechia spadła z Ekstraklasy i z Trójmiastem pożegnało się wielu zawodników. Wśród nich znaleźli się Carenko oraz Diaczuk. Ukraińcy grali w ekipie "Zielono-białych" na zasadzie wypożyczenia, więc po jego upływie znów formalnie stali się piłkarzami Dynama Kijów.

Jednak według informacji jakie pojawiły się w mediach Carenko i Diaczuk nie stawili się na obozie przygotowawczym macierzystego klubu. Obaj odmówili powrotu do ojczyzny.

Piłkarze korzystają z urlopu

Dynamo planowało Carenkę i Diaczuka oddać do innego ukraińskiego klubu. Transfer do Czernomorca Odessa wobec odmowy powrotu piłkarzy za naszą wschodnią granicę upadł.

Z mediów społecznościowych Ukraińców, którzy do niedawna grali w Lechii można dowiedzieć się, że obaj aktualnie korzystają z urlopów. Wraz ze swoimi rodzinami podróżują po Europie.