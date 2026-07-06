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Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 20:26
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Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie
Ukraińcy odmówili powrotu do ojczyzny. Zakończyli pracę w Polsce i podróżują po Europie/East News
Anton Carenko i Maksym Diaczuk w minionym sezonie grali w barwach Lechii Gdańsk. Po zakończeniu rozgrywek dobiegło końca ich wypożyczenie z Dynama Kijów. Obaj piłkarze powinni stawić się w swoim macierzystym klubie. Jednak nic takiego nie nastąpiło. Odmówili powrotu do ojczyzny i aktualnie podróżują po Europie.

Ukraińcy nie stawili się na obozie Dynama Kijów

Lechia spadła z Ekstraklasy i z Trójmiastem pożegnało się wielu zawodników. Wśród nich znaleźli się Carenko oraz Diaczuk. Ukraińcy grali w ekipie "Zielono-białych" na zasadzie wypożyczenia, więc po jego upływie znów formalnie stali się piłkarzami Dynama Kijów.

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Jednak według informacji jakie pojawiły się w mediach Carenko i Diaczuk nie stawili się na obozie przygotowawczym macierzystego klubu. Obaj odmówili powrotu do ojczyzny.

Piłkarze korzystają z urlopu

Dynamo planowało Carenkę i Diaczuka oddać do innego ukraińskiego klubu. Transfer do Czernomorca Odessa wobec odmowy powrotu piłkarzy za naszą wschodnią granicę upadł.

Z mediów społecznościowych Ukraińców, którzy do niedawna grali w Lechii można dowiedzieć się, że obaj aktualnie korzystają z urlopów. Wraz ze swoimi rodzinami podróżują po Europie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Ukrainaanton carenkomaksym diaczuk
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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