Adamkiewicz przypomina jednocześnie, że teraz powinniśmy zwracać uwagę na osoby wymagające "szczególnej pomocy i schorowane, które są najbardziej narażone na niskie temperatury". Jak podaje RCB od 1 listopada z wychłodzenia zmarło 47 osób. W listopadowej rozmowie z PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska apelowała, by reagować i nie być obojętnym podczas mrozów. Obok nas są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Ważne jest, żebyśmy nie pozostali obojętni. Informujmy odpowiednie służby - mówiła.

Przed trudnymi warunkami ostrzega też policja. Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP przypomina w rozmowie z PAP, że wobec utrudnień na drogach związanych z opadami śniegu i oblodzeniami, każdy kierowca powinien przywiązywać szczególną wagę do dbania o stan techniczny swojego samochodu. Oprócz płynu do spryskiwaczy w pierwszej kolejności powinniśmy również sprawdzić stan techniczny wycieraczek - podkreślił.

Jak zaznacza, istotnym zagrożeniem dla kierowców bywa również jeżdżenie z tzw. "okienkami strzelniczymi", czyli częściowo oczyszczonymi ze szronu szybami, ograniczającymi w znacznym stopniu widoczność. Nie chodzi jedynie o mandat, kierowca z oszronionymi szybami to niebezpieczeństwo na drodze, zarówno dla kierowców jak i pieszych - dodał.

Zdaniem Kobrysia, kierowcy często zapominają także o odpowiednim doborze opon do warunków panujących na drogach. Powinniśmy wystrzegać się jeżdżenia na letnim ogumieniu, jak również na oponach +całorocznych+ starszych niż pięć-sześć lat - zaznaczył. Podinspektor przypomina jednocześnie, że jeżdżąc po śliskich drogach należy wystrzegać się "brawurowego hamowania" oraz nagłego zmieniania kierunku jazdy.

IMGW poinformowało, że w nocy ze środy na czwartek temperatury w kraju wahać się będą od -11 st. C na północnym wschodzie, około -3 st. C w centrum, do 2 st. C miejscami nad morzem. Lokalnie na krańcach wschodnich Podlasia możliwy spadek temperatury do -20 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, północny-wschodni i północny. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed ogłoszono dla woj. podlaskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego i opolskiego. W woj. dolnośląskim w powiatach lwóweckim i jeleniogórskim mogą wystąpić intensywne opady śniegu - poinformował też Instytut.