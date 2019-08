Włodarski ubrany w spodnie od garnituru, koszulę i krawat wykonał efektowny skok do wody, a jego popis gmina Łęczna zamieściła w sieci.

Jak się okazuje, basen mieszczący się w Szkole Podstawowej Nr 2 będzie niedostępny na czas przeprowadzenia badań wody. Sanepid ma bowiem wątpliwości co do czystości wody na pływalni. Obawy pojawiły się po tym, gdy burmistrz wskoczył do basenu w ubraniu. Wyników badań jeszcze nie ma.

Przez ostatnie 1,5 roku na basenie trwały prace remontowe. Wymieniono całą infrastrukturę doprowadzania i uzdatniania wody oraz instalacje energetyczne, sanitarne i wentylacyjne. Wymiany doczekała się także niecka basenowa, oświetlenie i glazura na ścianach. To był generalny i niezbędny remont mającego blisko 40 lat basenu w Łęcznej. Wyremontowany obiekt, co najmniej do końca wakacji, będzie udostępniany bezpłatnie – podaje "Dziennik Wschodni".