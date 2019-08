Prezydent uczestniczył w piątek w przysiędze żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, która miała miejsce w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec.

Prezent podziękował składającym przysięgę żołnierzom WOT za ich "poświecenie" i "gotowość, aby przygotować się do obrony ojczyzny i jej służyć".

- Muszę wam powiedzieć o tym, co słyszę od najwyższych dowódców Wojska Polskiego, którzy kilkakrotnie już, z szefem Sztabu Generalnego (na czele), w superlatywach mówili o waszej służbie, o służbie żołnierzy waszej brygady, ale także i innych brygad obrony terytorialnej. O tym niezwykłym duchu, który panuje w waszych jednostkach - patriotyzmu, poświęcenia, oddania, pełnej gotowości i bezinteresowności - powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślił, że jest za to wdzięczny żołnierzom WOT - jako człowiek, ale też jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. - Jesteście bardzo ważnym elementem, jesteście istotnym elementem modernizacji polskiej armii. Poprzez stworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych, poprzez napływ was - jako ochotników, by służyć ojczyźnie - mówił prezydent.

Prezydent zwracając się do żołnierzy WOT w Katowicach wyraził przekonanie, że są oni dobrze przygotowani do służby. - Nie mam żadnych wątpliwości, że jesteście i będziecie doskonale przygotowani w momencie, gdyby trzeba było stanąć do obrony ojczyzny. Jesteście krwią z naszej krwi. Jesteście najwspanialszą częścią naszego narodu - oświadczył Andrzej Duda.

Wyraził nadzieję, że żołnierze WOT podtrzymają "niezwykle ważną tradycję odniesienia się do Armii Krajowej". - Gratuluję też tradycji powstania śląskiego i powstańców śląskich. Tradycji wspaniałej, niezwykłej, tradycji z tej ziemi. To ogromna wartość, która tkwi w wykonywaniu różnego rodzaju zadań, które są potrzebne na wypadek konfliktu zbrojnego - zaznaczył.

- To jest wasze wielkie zadanie, żeby tej tradycji strzec. Wyrastajcie w niej i przekazujcie ją następnym pokoleniom żołnierzy - dodał prezydent Duda.

Inną okolicznością wizyty prezydenta było uroczyste przejęcie tradycji patrona 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, powstańca śląskiego Tadeusza Puszczyńskiego ps. Wawelberg. To od akcji "Mosty" dowodzonej przez Wawelberga rozpoczęło się III powstanie śląskie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r.