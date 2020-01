Odwołuję również wszystkie imprezy w mieście, włącznie z koncertami noworocznymi - powiedział PAP burmistrz Chojnic.

Jak mówił, skontaktował się z rodzinami wszystkich 24 osób, które w czasie wybuchu pożaru znajdowały się w budynku hospicjum przy ul. Strzeleckiej w Chojnicach. Informowałem ich, w jakim szpitalu znajdują się ich krewni - w Chojnicach czy w Człuchowie, i na jakim oddziale przebywają - powiedział.

Finster poinformował, że życie osób, które zostały przewiezione do szpitali, nie jest zagrożone.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach wciąż trwa posiedzenie z udziałem wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha.

St. bryg. Marian Hinca przekazał, że pożar wybuchł ok. godz. 3.10. Potwierdzona jest śmierć czterech osób. Kolejne 22 osoby trafiły do dwóch szpitali (17 do Chojnic i 5 do szpitala w Człuchowie), wśród nich dwie osoby personelu i dwóch policjantów.

Hinca poinformował, że wszyscy zostali już ewakuowani z budynku i są pod opieką. Bezpośrednie działania gaśnicze są zakończone, ale trwają czynności popożarowe – podał.

Na miejscu jest 14 zastępów straży pożarnej oraz policja oraz służby medyczne. Komisarz Michał Sienkiewicz, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, powiedział PAP, że w wyniku pożaru cztery osoby zmarły, a 22 trafiły do szpitala, w tym policjant, który brał udział w ewakuacji, ponieważ zatruł się tlenkiem węgla. 17 osób zostało przewiezionych do szpitala w Chojnicach, a 5 - do szpitala w Człuchowie.

Pożar powstał w jednym z pomieszczeń hospicjum. Wstępnie ustalono, że przyczyną mogło być zaprószenie ognia przez jednego z podopiecznych, który prawdopodobnie palił papierosa - powiedział PAP Michał Sienkiewicz.

Policja będzie prowadziła dalsze śledztwo w tej sprawie. Będziemy wykonywali szczegółowe oględziny, powołamy biegłego z zakresu pożarnictwa i wtedy będziemy mogli potwierdzić wstępne informacje - dodał Sienkiewicz.