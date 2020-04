Jak informuje IMGW, nad Europą dominować będą układy niskiego ciśnienia, jedynie Półwysep Iberyjski będzie pod wpływem wyżu. Przez Polskę, z zachodu na wschód, przemieszczać się będzie zatoka z układem frontów atmosferycznych, związana z niżem znad Wysp Brytyjskich i Morza Północnego. Na południu kraju, na froncie, powstanie płytki ośrodek niżowy, który także będzie przemieszczał się na wschód. Z zachodu napływać będzie powietrze polarne morskie, przejściowo cieplejsze.

Reklama

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Od Pomorza, przez Kujawy, Mazowsze, Lubelszczyznę po Podkarpacie w godzinach okołopołudniowych burze, prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 25 mm. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna na zachodzie i w rejonach podgórskich Karpat od 12 st.C do 18 st.C, a na pozostałym obszarze od 17 st.C do 22 st.C. Wiatr umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. Wysoko w górach i w czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, a wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie na wschodzie oraz północy burze i tam prognozowana wysokość opadów do 20 mm. Nad ranem gdzieniegdzie mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 6 st.C do 11 st.C; chłodniej w kotlinach karpackich około 5 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, a w górach do 70 km/h.

W sobotę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami; wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 13 st.C do 18 st.C; chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 10 st.C do 12 st.C. Wiatr umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, a w górach do 70 km/h.

W piątek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, możliwa burza. Suma opadów w trakcie burzy do 20 mm. Temperatura maksymalna 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowo-wschodni i południowy.

W nocy w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 7 st.C. Wiatr słaby, południowy i południowo-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 17 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W niedzielę ma się utrzymywać temperatura i klimat analogiczne do sobotnich.