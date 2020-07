Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 996 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W czwartek będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na północnym zachodzie kraju przelotne opady deszczu, na pozostałym obszarze, także burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C, 24°C na północnym zachodzie, około 25°C, 27°C w centrum, do 27°C, 28°C na południowym wschodzie, na Podhalu nieco chłodniej około 24°C. Wiatr umiarkowany, na północnym zachodzie kraju zachodni, w pozostałej części kraju południowo zachodni, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie także burze, po północy stopniowo zanikające. Po ustąpieniu opadów i burz w centrum i na południowym wschodzie lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C w zachodnio-pomorskim, około 16°C w centrum, do 18°C na wschodzie i Podkarpaciu. Wiatr przeważnie słaby, zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W piątek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami na zachodzie kraju przelotne opady deszczu, a w centralnej i wschodniej części kraju, także burze, na wschodnich krańcach możliwe burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 10 do 20 mm, a na południowym wschodzie do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19°C, 22°C na północnym zachodzie, około 22°C, 24°C w centrum i na południowym wschodzie. Chłodniej jedynie w kotlinach górskich, tam około 21°C. Wiatr umiarkowany, północno zachodni, okresami porywisty. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W Warszawie w czwartek zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm, punktowo do 40 mm. Temperatura maksymalna około 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna około 18°C. Wiatr słaby, zmienny. W piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.