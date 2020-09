Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie wzrastać.

Reklama

W czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na przeważającym obszarze po południu zanikające. Temperatura maksymalna od 16 st. C, 18 st. C na północy kraju oraz w rejonach podgórskich do 19 st. C, 22 st. C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na północy miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Na Pomorzu oraz początkowo także w Karpatach możliwe są przelotne opady deszczu. Lokalnie na południu utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 2 st. C lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, 4 st. C, 6 st. C w kotlinach sudeckich i miejscami na północnym wschodzie, do 7 st. C, 10 st. C na przeważającym obszarze. Najcieplej w pasie nadmorskim, od 11 st. C do 13 st. C. Wiatr na południu i w centrum słaby, zmienny; na północy słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. W pasie nadmorskim możliwe są słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, nieco chłodniej, od 17 st. C do 18 st. C, będzie na północy kraju oraz Podhalu. Wiatr słaby, zmienny, jedynie na północy słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni.

W czwartek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże, po południu rozpogodzenia. Rano możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 19 st. C. Wiatr umiarkowany, po południu słabnący, porywisty, północno-zachodni i zachodni. W nocy zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna 8 st. C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich. W piątek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 20 st. C. Wiatr słaby, zmienny.