Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1016 hPa i będzie ulegać wahaniom.

W poniedziałek zachmurzenie małe, na północy i północnym wschodzie kraju umiarkowane, miejscami duże. Na Pomorzu Wschodnim możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 st.C na północnym wschodzie i wschodnim wybrzeżu, około 25 st.C w centrum, do 30 st.C na lokalnie południowym zachodzie. Wiatr na południu, zachodzie i w centrum przeważnie słaby, zmienny, poza tym słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy zachmurzenie przeważnie małe, tylko na północnym zachodzie okresami umiarkowane. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 10 st.C na wschodzie i południowym wschodzie do 15 st.C na zachodzie i nad samym morzem; w miejscowościach podgórskich Karpat lokalnie spadek temperatury do 7 st.C. Wiatr słaby, przeważnie z kierunków południowych, tylko na południowym wschodzie zmienny.

We wtorek dzień zachmurzenie małe, na północy także umiarkowane. Rano na północnym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura maksymalna od 24 st.C na północnym wschodzie, około 27 st.C w centrum, do 31 st.C lokalnie na południowym zachodzie; na wschodnim wybrzeżu około 23 st.C. Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany, z kierunków południowych i wschodnich. Na szczytach Sudetów wiatr w porywach do 60 km/h.

W poniedziałek w Warszawie słonecznie. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby, zachodni. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna 13 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowy. We wtorek w stolicy słonecznie. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby, południowy.