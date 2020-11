Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem rozległego wyżu z głównym centrum nad zachodnią Rosją. Polska znajduje się w zasięgu płytkiej zatoki niżowej, związanej z ośrodkiem nad Atlantykiem, jedynie krańce południowe kraju są pod wpływem słabego wyżu znad Rumunii. Napływa dość ciepła, polarna morska masa powietrza.

Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

W niedzielę na wschodzie będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami słabe opady deszczu lub mżawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie przeważnie małe oraz umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 7°C, 8°C na północnym wschodzie i na obszarach podgórskich Karpat, około 11°C w centrum, do 13°C, 14°C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich w porywach do 55 km/h, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w południowej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na północnym wschodzie możliwe opady mżawki. W drugiej połowie nocy na krańcach zachodnich słabe opady deszczu. Lokalnie na południu i wschodzie mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C na południowym wschodzie i południu oraz od 5°C do 8°C na pozostałym obszarze; chłodniej na obszarach podgórskich, od 0°C do 3°C. Na południu przygruntowe przymrozki do -3°C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem oraz na obszarach podgórskich porywisty, południowy i południowo-wschodni. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 55 km/h, a w Sudetach do 70 km/h.

W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przemieszczające się z zachodu w głąb kraju opady deszczu. Po południu na szczytach Tatr słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Rano lokalnie na południu kraju mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura maksymalna od 7°C, 8°C na południu i wschodzie do 12°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na Przedgórzu Sudeckim porywy wiatru do 55 km/h, w Bieszczadach do 65 km/h, a w Sudetach do 80 km/h.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna 11°C. Wiatr słaby, południowy.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie możliwe silne zamglenia.

Temperatura minimalna około 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. W poniedziałek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod wieczór możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.