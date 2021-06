Aby sprawdzić, jak zmieniło się życie moich rówieśników podczas pandemii, rozdałam im, w której zawarłam następujące pytania: Czy podczas pandemii odkryłeś nowe zainteresowania, zacząłeś uprawiać nowy sport? Czy pandemia wpłynęła na twoje samopoczucie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Czy pandemia zmusiła cię do myślenia o innych? O kim myślałeś? Czy robiłeś coś dla innych? Czego najbardziej brakowało ci podczas pandemii? Za co najbardziej nie lubisz pandemii? Czy zdarzyło się coś pozytywnego w twoim życiu podczas pandemii? Czy cieszysz się z powrotu do szkoły ? Uzyskałam 15 odpowiedzi zarówno od koleżanek, jak i kolegów.