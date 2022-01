Nie wiem kim jesteście kanalie ani dlaczego to robicie moim dzieciom, ale podszycie się pod mój numer i zadzwonienie wczoraj w nocy do mojej córki z informacją „Twój tata nie żyje, nie oddycha, dzwonię z jego telefonu” przekracza wszelkie normy i granice… - napisał na Twitterze Wojtunik.

W tej sprawie, działania policji, potwierdził już Maciej Wąsik, wiceminister MSWiA. - To wyjątkowe łajdactwo. Nie ma usprawiedliwienia dla takich czynów. @PolskaPolicja podejmuje działania w tej sprawie - napisał na Twitterze.

Pogróżki z telefonu córki Wojtunika

Kilka dni wcześniej ktoś podszył się pod córkę byłego szefa CBA i mailowo groził śmiercią staroście powiatowemu z Białobrzegów na Mazowszu. - Jako policjant nie pamiętam tak zorganizowanego szerokiego procederu, przy wykorzystaniu - co znamienne - rodzin osób niesprzyjających władzy - skomentował w rozmowie z RMF FM Wojtunik.

Właśnie dowiedziałem się, że ktoś podszywa się pod moją nieletnią córkę i rozsyła mailem wulgarne groźby karalne do różnych urzędników! Wykorzystywanie dzieci do tak niecnych prowokacji to moralne dno... - napisał na Twitterze Paweł Wojtunik.

Wojtunik powiadomił o sprawie policję w Białobrzegach.

W ubiegłym tygodniu z numerów telefonów Doroty Brejzy i Marii Giertych między innymi do szpitali trafiały informacje o podłożonych bombach. Sprawę przejęła Prokuratura Regionalna w Warszawie. Śledczy ze stolicy będą nadzorować wielowątkowe śledztwo. Postępowanie w tej sprawie, pod nadzorem prokuratury regionalnej, ma prowadzić Biuro do walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji oraz Komenda Stołeczna Policji.