Jak dobrze, że to, co napisałam, to nie bajka!zyskały w nim swego prawdziwego obrońcę. To wszystko zdarzyło się naprawdę! Bo przecież podczas wojny tak rzadko bywają dobre chwile... A dzieci zawsze i wszędzie są takie same - pragną miłości i bezpieczeństwa, chcą bawić się i cieszyć. Nie powinny doświadczać wojny, strzelaniny i chować się w schronach. Każdy ma prawo do bezpiecznego dzieciństwa. Każdy ma prawo do domu, szkoły i przyjaciół.