Sprawę opisano także na oficjalnej stronie Gdyni. "Wyszliśmy na pokład, by wykonać dzienne prace. W pewnej chwili usłyszałem odgłos wypuszczania powietrza, więc zaczęliśmy się z kolegami rozglądać. Wtedy zauważaliśmy płynącego nieopodal nas wieloryba" - relacjonował w rozmowie z miejskim portalem autor nagrania Marcin Grabowski.

Podkreślił, że wcześniej na tym morzu nie widział takiego ssaka. Dla wszystkich było to zaskoczenie. Nagranie wykonano we wtorek w południe, 70 km na północ od Zatoki Gdańskiej, na tzw. polu B3. Na filmiku widać, jak zwierzę wynurza się kilkukrotnie z wody.

Wieloryb w Bałtyku. "Prawdopodobnie humbak"

Przedstawicielka Akwarium Gdyńskiego MIR-PIB Grażyna Niedoszytko z kolei potwierdziła, że na wideo widać wieloryba. Ciężko nam na 100 proc. potwierdzić, że to grindwal. Wieloryby wpływające do Bałtyku to zjawisko, z którym się coraz częściej spotykamy - dodała. Nagranie zaprezentowano również kierowniczce Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu dr Iwonie Pawliczce vel Pawlik, która jest zdania, że to humbak.Na Bałtyku wieloryby obserwowane są od setek lat, takie pojedyncze wycieczki czasem się tu zdarzają - stwierdziła w rozmowie z miejskim portalem.

Trasa wędrówki

Zwróciła uwagę, że humbaki to "taki wszędobylski gatunek, są bardzo rozprzestrzenione na północnej i południowej półkuli". W zasadzie jedynym miejscem, gdzie ich nie ma, są najbardziej na północ wysunięte krańce Arktyki - powiedziała.

Ponadto, podjęta zostanie próba ustalenia pozycji wieloryba. Naukowcy chcieliby ustalić trasę jego wędrówki. Pawliczka vel Pawlik przekazała, że humbaki na Bałtyku obserwowane są co kilka, kilkanaście lat.