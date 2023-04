Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk powiedział w piątek PAP, że zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w jednym z miejskich żłobków w Wałbrzychu zostało złożone przez władze tego miasta w ubiegłym tygodniu.

Do zawiadomienia o przestępstwie dołączono pismo jednego z rodziców, którego dziecko uczęszcza do jednego ze żłobków na terenie Wałbrzycha. Z pisma wynika, że rodzica zaniepokoiło zachowanie dziecka i postanowił nagrać, co się w tym żłobku dzieje – powiedział prok. Okrepuk.

Do zawiadomienia dołączono też stenogram jednego z nagrań i dwie płyty z nagraniami. Ze stenogramu wynika, że w żłobku mogło dochodzić do psychicznego i fizycznego znęcania się nad dziećmi – powiedział prokurator.

Śledztwo

Śledztwo w tej sprawie podjęła Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Władze Wałbrzych zdecydowały o zwolnieniu z pracy trzech opiekunek zatrudnionych w żłobku oraz dyrektor placówki.

autor: Piotr Doczekalski