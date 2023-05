Krakowscy policjanci zaapelowali o zwrot pieniędzy do osób, które w piątek rano zbierały rozsypane banknoty z ulicy na krakowskim Ruczaju. Według informacji przekazanych przez małopolskie służby, należą one do mężczyzny, który jechał przez miasto z saszetką pieniędzy pozostawioną na dachu samochodu.

Krakowscy policjanci prowadzą postępowanie w sprawie przywłaszczenia pieniędzy. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło w piątek między godz. 8.30 i 8.45 na ul. Grota Roweckiego na krakowskim Ruczaju. Reklama Według zgłoszenia, jakie otrzymały służby, mężczyzna nieopatrznie pozostawił saszetkę z kopertą pieniędzy - polskich banknotów w różnych nominałach - na dachu pojazdu, po czym ruszył samochodem ulicami Ruczaj, Miłkowskiego, Kobierzyńską, Grota Roweckiego, Kapelanką i Twardowskiego. Chwilę po tym, jak kierowca dojechał do miejsca docelowego, zorientował się o utracie gotówki i powiadomił policję. W międzyczasie policja otrzymała także zgłoszenie, że na ul. Grota Roweckiego w rejonie posesji nr 5 przechodnie zbierali rozsypane pieniądze z ulicy - zrelacjonował Gleń. Reklama "Młodzi nie chcą, żeby policja wpadała im rano do domu, bo coś napisali na Twitterze" Zobacz również Ostrzeżenie Policjanci zaapelowali do świadków zdarzenia oraz osoby, które znalazły pieniądze, o zgłoszenie do Komisariatu Policji V w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 22 lub najbliższego komisariatu. W przeciwnym wypadku osobie, która przywłaszczyła gotówkę, grożą sankcje karne - zastrzegli funkcjonariusze. autorka: Julia Kalęba Olga Papiernik Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję