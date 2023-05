Czuję się niedoceniona, bo uzupełniłam wszystkie możliwe warianty wykształcenia, ale niestety, nie zostało to uwzględnione. Jestem zaszeregowana jako specjalista, a powinnam być jako magister-specjalista, a to wiąże się z niższym wynagrodzeniem - mówiła jedna z pielęgniarek w rozmowie z RMF FM.

Różnice między wypłatami na tych samych stanowiskach są ogromne - stwierdziła wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, Dorota Romek.

My proponujemy, żeby różnica między grupami zaszeregowania pielęgniarek była ok. 600 zł, a aktualnie jest to ok. 2000 zł. Od lipca ta różnica jeszcze się zwiększy, jeśli nasza proporcja ustawy nie znajdzie poparcia w Sejmie - dodała.

"Totalnego chaosu w płacach pielęgniarek i położnych po 1 lipca 2022 roku można było uniknąć przyjmując w parlamencie poprawki do ustawy przygotowane przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych! Ponieważ Ministerstwo Zdrowia w dalszym ciągu nie chce i nie potrafi naprawić złych zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników w podmiotach leczniczych, Zarząd Krajowy OZZPiP podjął decyzję o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą ustawodawczą, która powstrzyma dalszą degradację i dyskryminację zawodową pielęgniarek i położnych w Polsce" - czytamy w komunikacie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

"Projekt nowelizacji ustawy jest w całości naszą inicjatywą, został przygotowany przez prawników i legislatorów na zlecenie OZZPiP. Z naszego grona wyłoniliśmy osoby tworzące Komitet Inicjatywy Obywatelskiej, który złożył stosowne dokumenty do Marszałka Sejmu, otrzymał potwierdzenie złożenia zawiadomienia i rozpoczął działalność" - informują pielęgniarki w komunikacie.

Postulaty pielęgniarek

OZZPiP tłumaczą cele zmian zawartych w projekcie.

1. Podniesienie współczynników pracy dla 5 i 6 grupy zawodowej,

2. Powiązanie wynagrodzenia pielęgniarek i położnych objętych ustawą z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami – wprowadzenie zapisu "kwalifikacje POSIADANE" zamiast dotychczasowego "kwalifikacje wymagane",

3. Gwarancje przekazywania środków na pokrycie wzrostu minimalnego wynagrodzenia określonego ustawą w ramach systemu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

4. Zaliczenie do grupy o wyższym współczynniku od następnego miesiąca po udokumentowaniu uzyskanych kwalifikacji.

Pielęgniarki apelują także o podpisywanie się pod projektem oraz włączenie się w akcję zbierania podpisów pod ich inicjatywą.