Reklama

Wcześniej, za oddanie krwi, przyznawano jeden wolny dzień. W okresie pandemii koronawirusa, rząd zdecydował się jednak podnieść liczbę dni wolnych do dwóch. Zmiana została utrzymana, a odpowiedni zapis znalazł się w ustawie o Krajowej Sieci Onkologicznej. Tym sposobem Honorowi Dawcy Krwi mogą cieszyć się z dwóch dodatkowych dni wolnych (oprócz ustawowych 26 dni).

Dwa dodatkowe dni wolnego dla dawców krwi

Reklama

Zapis o dwóch dniach wolnych znalazł się także w procedowanych przepisach o krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Zapis uwzględniono w art. 60 projektu tej ustawy.

Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi przysługuje: 1) zwolnienie od pracy, zwolnienie od zajęć służbowych lub od obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dniu, w którym oddaje krew, oraz w dniu następnym, a w przypadku dawców krwi pracujących lub odbywających służbę w systemie pracy zmianowej – zwolnienie obejmujące zmianę roboczą, która zaczęła się w dniu, w którym oddano krew lub jej składniki oraz dzień następny, a także na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych na podstawie art. 2982 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – cytował portal Puls HR.

Reklama

Kto może zostać Honorowym Dawcą Krwi?

Dawcą krwi może zostać osoba między 18. a 65. rokiem życia, spełniająca minimalny próg wagi wynoszący 50 kg oraz nieposiadająca żadnych przeciwwskazań medycznych. Przyznawanie tytułu honorowego dawcy krwi przysługuje zaś osobom, które oddały krew bezpłatnie i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (np. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub w szpitalu).

Zmiana nie podoba się przedsiębiorcom

Przedsiębiorcy nie są zadowoleni z dwóch dni wolnych dla honorowych dawców krwi. Pracodawcy RP oszacowali, że dodatkowy koszt dla firm związany z udzieleniem drugiego dnia wolnego krwiodawcom, przy założeniu 1,4 miliona donacji rocznie i średniej pensji 7000 złotych miesięcznie, wyniósłby około miliarda złotych.

Tylko w ubiegłym 2022 roku w Polsce dokonano łącznie niemal 1,4 miliona donacji, co oznacza średnio jedną donację rocznie w przeliczeniu na 10 pracowników. Po zmianach zaproponowanych w projekcie ustawy dodatkowy koszt pracodawców związany z wykorzystaniem przez krwiodawców drugiego dnia wolnego przy 1,4 miliona donacji i średniej pensji 7000 zł miesięcznie to około miliard złotych (890 milionów złotych plus składki ZUS odprowadzane przez pracodawcę) - komentowali Pracodawcy RP.

Pracodawcy RP zwracają uwagę także na to, że regularne nieobecności pracowników związane z oddawaniem krwi mogą stać się rutyną, co wymusi na pracodawcach cykliczne organizowanie zastępstw. Innym problemem może okazać się gromadzenie sytuacji, w których pracownik korzysta z przysługujących mu dodatkowych dni usprawiedliwionego zwolnienia z pracy, jednocześnie wydłużając liczbę dni wolnych np. w okresie przed długim weekendem lub w otoczeniu okoliczności świątecznych.