El Niño to zjawisko pogodowe i oceaniczne, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Obecnie możemy je zaobserwować. Prognozy sugerują, że zjawisko to osiągnie swoje apogeum w okresie zimowym i prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ na warunki pogodowe na niemal całym globie. Zdaniem meteorologów, El Niño będzie miało wpływ na pogodę w sezonie od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku. W przypadku Europy, w czasie występowania El Niño, zimy zazwyczaj charakteryzują się cieplejszymi temperaturami na południowym wschodzie kontynentu oraz chłodniejszymi na północy i zachodzie. Obszary południowe, w tym również Polska, często doświadczają w tym czasie obfitych opadów.

Zjawisko El Niño a zima. O co chodzi?

Na początku czerwca bieżącego roku Narodowa Służba Oceaniczna i Atmosferyczna USA (NOAA) ogłosiła początek zjawiska El Niño. Ostatnio zaobserwowano je w 2019 roku. Teraz eksperci poinformowali, że temperatura wód wzrosła o 0,8 stopnia Celsjusza w porównaniu do wieloletniej średniej. Obecnie to odchylenie przekroczyło już 1 stopień Celsjusza, a wczesną zimą, gdy przewidywany jest jego szczytowy okres, może sięgnąć nawet 2 stopnie Celsjusza. Warto zauważyć, że z tym zjawiskiem wiążą się spore zmiany i zawirowania w pogodzie w wielu krajach. Dla Europy, oddziaływanie tego zjawiska przewiduje się głównie na okres zimowy.

Wstępna prognoza pogody na zimę 2023/2024

Według obecnych prognoz sezonowych okres od grudnia 2023 do lutego 2024 roku będzie charakteryzować się głównie wyższymi temperaturami, szczególnie w południowej części Europy i na zachodzie kontynentu. Natomiast większa część Skandynawii, częściowo Rosja oraz Polska mają prognozowaną temperaturę zbliżoną do normy. Przyczyną takiego stanu rzeczy mogą być częste napływy chłodnego powietrza z północy. W rezultacie można oczekiwać wystąpienia pewnych okresów z prawdziwie zimowymi warunkami. Przewidywane jest również, że większa część Europy będzie miała do czynienia z obfitą ilością opadów deszczu i śniegu. Ta sytuacja ma dotyczyć również Polski.

Zima 2023/2024. Anomalie nie tylko w Polsce

Portal Severe Weather Europe przeanalizował wpływ zjawiska El Niño na pogodę w Europie. Obecnie obszary takie jak Skandynawia, Rosja oraz kraje na zachodzie Europy często doświadczają niskich temperatur, podczas gdy na Bałkanach obecne są cieplejsze masy powietrza. Polska znajduje się na pograniczu tych dwóch różniących się zjawisk, co sprawia, że nasza zima będzie charakteryzować się zmiennymi warunkami. Istnieje możliwość wystąpienia opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Przewiduje się, że temperatura będzie mieścić się w granicach normy, jednak synoptycy prognozują okresy, w których mogą wystąpić silne mrozy.