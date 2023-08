Reklama

Aby mieć możliwość skorzystania z sanatorium na NFZ, wymagane jest posiadanie właściwego skierowania wystawionego przez lekarza rodzinnego lub specjalistę. Lekarz wystawia skierowanie na leczenie albo rehabilitację uzdrowiskową m.in. na podstawie wywiadu i aktualnych wyników badań. Od 1 lipca 2023 roku, skierowania na kuracje w uzdrowiskach finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia są wydawane w formie elektronicznej. Dzięki temu proces załatwiania formalności został znacznie przyspieszony, ponieważ pacjent nie jest zobligowany do samodzielnego dostarczania dokumentów do odpowiedniego oddziału NFZ.Wszelkie informacje dotyczące e-skierowania są dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji "moje IKP".

Skierowanie do sanatorium. Kto może dostać?

Skierowanie do sanatorium mogą uzyskać tylko osoby, które spełniają odpowiednie kryteria. Niezbędne będzie dołączenie do wniosku wyników badań lub karty informacyjnej dotyczącej niedawnej hospitalizacji. Po zarejestrowaniu skierowania, lekarz zatrudniony przez NFZ ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku. Po medycznej weryfikacji skierowania, w przypadku pozytywnej decyzji, Fundusz przypisuje pacjentowi konkretne uzdrowisko, określa rodzaj terapii oraz ustala datę jej rozpoczęcia.

Po złożeniu wniosku o skierowanie, czas oczekiwania na kurację uzdrowiskową wynosi około 18 miesięcy, natomiast na leczenie szpitalne dorosłych - do trzech miesięcy. Pojawia się jeszcze jedno pytanie: czy do sanatorium może się z nami wybrać osoba towarzysząca?Jest taka możliwość, ale pod pewnymi warunkami.

Czy do sanatorium można wziąć osobę towarzyszącą?

Niedawno na to pytanie odpowiedziała Anna Leder z Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi. Okazuje się, że wyjazd z osobą towarzyszącą do sanatorium jest możliwy, ale trzeba spełnić kilka warunków.

Wielu seniorów chce być podczas kuracji z bliską osobą, móc liczyć na jej pomoc, wspólną podróż i wsparcie. Jeśli otrzymujemy pisemną prośbę (bo e-skierowanie wysyła lekarz, który je wystawia) o połączenie 2 wniosków sanatoryjnych, staramy się do takich próśb przychylać i wówczas - szczególnie jeśli skierowania wpłynęły do Funduszu w tym samym dniu i przyszli kuracjusze mają ten sam profil leczenia - jest szansa na wspólny wyjazd. W pierwszej kolejności jednak zawsze decydują względy medyczne, a dopiero później społeczne – powiedziała Anna Leder w rozmowie z "Faktem".

Przedstawicielka Wojewódzkiego Oddziału NFZ w Łodzi wyraziła swoje zdanie także na temat wyboru terminu. Niestety, jedynie w rzadkich i uzasadnionych sytuacjach (takich jak opieka nad członkiem rodziny) istnieje opcja zmiany ustalonego terminu. W takich przypadkach kuracja zostaje przeniesiona na najbliższy dostępny termin.

Nie spełniamy próśb: nie chcę jechać w maju, wolę pojechać w październiku – dodała Anna Leder.

Sanatorium na NFZ nie jest całkiem za darmo

Co ważne, korzystanie z sanatorium finansowanego przez NFZ nie jest całkowicie darmowe. Konieczne jest pokrycie kosztów zakwaterowania i innych usług. Ceny mogą się wahać i sięgać nawet 40 zł za dzień, w zależności od sezonu, czasu trwania pobytu oraz standardu placówki. Stawki ustala minister zdrowia.

Osoby zwolnione z opłat to m.in. osoby niepełnoletnie, osoby te, które nie ukończyły 26 lat będące studentami, osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz pracownicy zakładów, które używały azbestu w produkcji. Dodatkowo trzeba pokryć koszty podróży oraz częściowo wyżywienia. Pacjenci muszą samodzielnie dotrzeć do sanatorium.

Przed wyjazdem warto również zwrócić uwagę na potencjalne dodatkowe wydatki, które mogą się pojawić, np. opłata za żelazko, telewizor czy lodówkę. Nie da się ukryć, że na NFZ jest taniej, ale nie całkiem za darmo.

Osoba towarzysząca w sanatorium: Koszty

Mimo że można zabrać ze sobą osobę towarzyszącą do sanatorium, to trzeba się liczyć z tym, że taka osoba będzie musiała pokryć pełen koszt swojego pobytu. Wyjątkiem są dzieci w wieku 3-6 lat. Chyba że osoba ta posiada takie samo skierowanie na leczenie, jak my. Wówczas jest szansa na wspólny wyjazd.

Pobyt w sanatorium na własną rękę

Skorzystanie z usług sanatorium nie ogranicza się jedynie do uzyskania skierowania od NFZ lub ZUS. Istnieje możliwość wybrania się na turnus sanatoryjny indywidualnie, ale w takim przypadku pobyt będzie wiązał się z pełną opłatą. Dostępność miejsc w placówkach można sprawdzić poprzez specjalną wyszukiwarkę dostępną na stronie NFZ.

W 2023 roku za prywatny pobyt w sanatorium trzeba zapłacić od 150 do 350 zł za dobę. Cena jest uzależniona od oferty danego ośrodka, standardu zakwaterowania, planowanego okresu pobytu oraz sezonu. W opłacie zawarty jest: nocleg, wyżywienie, przeprowadzane zabiegi oraz świadczenia medyczne. Najbardziej przystępne cenowo są pokoje wieloosobowe, szczególnie w okresie od października do maja.