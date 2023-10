W poniedziałkowej "Gazecie Wyborczej" ukazał się artykuł, według którego krakowski deweloper prawomocnie skazany na trzyletnie więzienie za pedofilię miał sprzedać rządowi nieczynny szpital w Katowicach za 205 mln zł.

Müller w poniedziałek na Twitterze odnosząc się do tych informacji napisał o "obrzydliwych kłamstwach mediów ws. szpitala w Katowicach". "Widać, że posuną się absolutnie do każdego kłamstwa i manipulacji w ostatnich dniach kampanii" - podkreślił.

Jak wyjaśnił rzecznik rządu, stroną transakcji był prezydent Katowic Marcin Krupa a postępowanie w sprawie zakupu zostało zrealizowane "zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami".

Budynek nowego szpitala, jak przekazał Müller, został zakupiony od dwóch spółek prawa handlowego, a nie od osoby fizycznej. "Nieruchomość została wtórnie przekazana drogą użyczenia SP ZOZ MSWiA w Katowicach w celu prowadzenia działalności leczniczej" - dodał.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", chodzi o prywatny szpital GeoMedical zamknięty od 2019 r. Zbudował go Adam Z.-Ś. deweloper z Krakowa, który kilka lat temu został oskarżony o wykorzystanie 12-latki. W 2020 roku skazano go na 4 lata więzienia, 250 tys. zł odszkodowania i podanie wyroku do publicznej wiadomości. (PAP)