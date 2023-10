Butelka zwrotna czy nie? Któż z nas nie miał takiego dylematu. Nie da się ukryć, że w wielu przypadkach trudno było do tej pory dostrzec taką informację. Któż z nas choć raz nie był zirytowany, gdy od ekspedientki w sklepie dowiedział się, że niepotrzebnie przyniósł kilka butelek po wczorajszej imprezie, bo są one bezzwrotne i należało je wyrzucić do kosza. Tym samym trzeba było pożegnać się z odzyskaniem kilku złotych, bo zwykle kaucja za te zwrotne wynosi między 0.50 zł a 1 zł. W przeszłości kwota za zwrot butelki oscylowała wokół 0.30-0.40 zł. Teraz nie powinniśmy już mieć tego kłopotu, informacje powinny być jasne i czytelne.

Informacja o kaucji będzie na butelce. Nowe przepisy już od 13 października

"Jesteśmy w przededniu zmian prawnych, które mają już od 13 października zobowiązać przedsiębiorców do uwidaczniania na produkcie informacji, że jest to butelka zwrotna i ile wynosi kaucja z tym związana. Wywieszki z ceną pozostaną bez zmian, ale etykieta na piwie zostanie uzupełniona o kwotę kaucji" – powiedzieli w rozmowie z dlahandlu.pl przedstawiciele UOKiK.

Informacja o kaucji tylko na butelce. Nie zmienią się sklepowe "cenówki”. Dlaczego?

Warto wiedzieć, że jeśli zobaczymy etykietę z ceną danego piwa, to dalej będziemy musieli do finalnej ceny doliczyć kaucję. Informacja o niej znajdzie się jedynie na butelce. "Kaucja podlega zwrotowi i ze względu na swój charakter nie podlega przepisom o obowiązku uwidocznienia cen. Natomiast dobrym rozwiązaniem jest informowanie kupującego, że jeśli wybrany przez niego produkt jest w opakowaniu zwrotnym, to sprzedawca pobierze kaucję w określonej wysokości. To z pewnością zapobiega nieporozumieniom i należy do tych praktyk, które można nazwać prokonsumenckimi" – informuje UOKiK.

Polacy kochają piwo. Jesteśmy w światowej czołówce, jeśli chodzi o spożycie

Zdecydowanym liderem tabeli są Czechy. Mieszkańcy tego kraju deklasują wręcz inne nacje. Spożycie piwa na osobę w tym kraju przewyższa prawie dwukrotnie drugą Austrię i trzecią Polskę. Tuż za podium znalazły się Rumunia i Niemcy. To dane z początku 2023 r., opublikowane przez portal Visual Capitalist.

