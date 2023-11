Poważny problem w przyszpitalnych poradniach

Dodatkowe obowiązki bez dodatkowych pieniędzy - o poważnym problemie alarmują szpitale i samorządy, którym podlegają placówki. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma wejść w życie od 1 stycznia.

"Nakłada na szpitale m.in. obowiązek zatrudnienia dodatkowego specjalisty i wykonywania szerokiego zakresu badań i innych świadczeń. Przy obecnych brakach kadrowych jest to wręcz niemożliwe do realizacji. Ponadto za tą decyzją nie idą żadne dodatkowe środki” - informuje Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.

"Przerzucanie obowiązków POZ na szpitale"

Możliwość zlecania badań laboratoryjnych przez lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zgodnie z założeniami miałaby odciążyć szpitalne oddziały ratunkowe i izby przyjęć. W praktyce jednak mogłoby to doprowadzić do sytuacji, że pacjenci zamiast do swojej przychodni będą się zgłaszać właśnie do przyszpitalnych poradni, by od ręki wykonać badania diagnostyczne.

– Nie zgadzamy się na przerzucanie obowiązków podstawowej opieki zdrowotnej na szpitale powiatowe i to bez jakichkolwiek dodatkowych środków, które pokryją koszty wykonywanych badań. Te zapisy nie były w żaden sposób konsultowane z naszym środowiskiem – mówi Waldemar Malinowski, prezes OZPSP.

- Przecież dzisiaj na SOR w ciągu dnia często przychodzą ludzie, którzy w pierwszej kolejności powinni udać się do swojej przychodni. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna, co do zasady, powinna mieć charakter interwencyjny. Zasadniczą pomoc pacjent powinien otrzymać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej - mówi cytowana przez portalsamorządowy.pl Bernadeta Skóbel ze Związku Powiatów Polskich.

Co dalej z nocną i świąteczną opieką zdrowotną?

Trwają rozmowy przedstawicieli szpitali i powiatów z resortem zdrowia i NFZ na temat źródła finansowania nowych świadczeń i przesunięcia terminu nałożenia na szpitale obowiązku zatrudniania dodatkowych specjalistów. Jeśli negocjacje zakończą się fiaskiem, od stycznia poradnie mogą zostać zamknięte.

"Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tej kwestii będziemy rekomendować dyrektorom szpitali wypowiedzenie umów" – jasno stawia sprawę Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych.