W polskim prawie, gwałt jest zdefiniowany jako zmuszenie innej osoby do obcowania płciowego za pomocą przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu. W przypadkach, gdy ofiara nie mogła wyrazić świadomej zgody na seks, również uznaje się to za gwałt.

Reklama

Jednakże, istnieją apelacje o zmianę tej definicji. Na przykład, Lewica i Fundacja Feminoteka chciałyby uprościć tę definicję i uznać za "zgwałconą każdą osobę, którą wykorzystano bez dobrowolnej i świadomie wyrażonej zgody na seks". Ponadto, zamiast dwóch lat więzienia, najniższą karą byłyby trzy lata.

Warto zauważyć, że obecna definicja gwałtu w polskim prawie pochodzi jeszcze z lat 30. ubiegłego wieku. Polska, jako sygnatariusz wielu międzynarodowych konwencji, zobowiązana jest dostosować swoje prawo do prawa międzynarodowego, w tym Konwencji Stambulskiej.

Reklama

Reklama

Sprawa definicji gwałtu

Amnesty International Polska poprosił kancelarię o sporządzenie opinii prawnej na temat "konieczności implementacji art. 36 ust. 1 i 2 Konwencji stambulskiej w zakresie znamienia braku

zgody na obcowanie płciowe lub inną czynność seksualną, do polskiego porządku

prawnego".

Co trzecia kobieta doświadcza przemoc seksualnej

Amnesty International Polska, która wzywa nowy rząd do jak najszybszej zmiany definicji gwałtu w polskim kodeksie karnym. Amnesty International Polska uważa, że obecna definicja gwałtu jest zbyt wąska i nie uwzględnia wszystkich form przemoc seksualnej . Organizacja zwraca uwagę, że w Polsce co trzecia kobieta doświadcza przemoc seksualnej, a jedynie 3 proc. sprawców zostaje skazanych. Amnesty International Polska apeluje o wprowadzenie definicji gwałtu zgodnej z międzynarodowymi standardami, która uwzględniałaby m.in. przemoc seksualną w małżeństwie, przemoc seksualną wobec mężczyzn oraz przemoc seksualną w sytuacjach, gdy ofiara jest nieprzytomna lub niezdolna do wyrażenia zgody.