"Ewa Wanat nie żyje. Wybitna dziennikarka radiowa i telewizyjna, która w latach 2003-2012 była redaktorką naczelną Radia TOK FM, zmarła dziś wieczorem w Berlinie. Miała 61 lat" - czytamy w komunikacie TOK FM.

Informacje o śmierci dziennikarki podał również Onet. "Zmarła dziennikarka Ewa Wanat, dyrektorka radia RDC i współpracowniczka Onetu. Informację tę potwierdziła przyjaciółka dziennikarki. Kobieta zmagała się ostatnio z problemami zdrowotnymi" - czytamy.

"Są takie płomienie, które nawet jeśli zgasną, pozostawiają po sobie ogrom ciepła. Dziś wieczorem w Berlinie Henningsdorf odeszła od nas Ewa Wanat. Tak niewiele czasu miałyśmy ze sobą, za mało… Żegnaj, przyjaciółko…" - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka Dorota Danielewicz.

"Umarła Ewa Wanat. Jedna z najważniejszych osób w moim życiu. Niepowtarzalna, niezwykła. Chciałbym tu użyć mnóstwa patetycznych słów, ale wiem, że by mnie za to od razu - w swoim stylu - zbeształa. Dlatego tylko napiszę: dziękuję, Ewa, za wszystko, dziękuję" - przekazał filozof, autor audycji radiowych Tomasz Stawiszyński.

"Migotliwa, niepoprawna, irytująca, fascynująca. Żyjąca łapczywie, intensywnie. Tak pełna życia, jak tylko można. - Czy możecie uwierzyć, że ja umrę? – spytała latem, po tym, jak wykryto u niej raka z przerzutami wszędzie. - Bo ja nie wierzę - dodała. Fakt, trudno w to uwierzyć. Myślę, że po prostu przeniknęła do świata równoległego – i tam robi zamieszanie" - tak o zmarłej Ewie Wanat napisała na swoim blogu dziennikarka Ewa Siedlecka.

Ewa Wanat pełniła rolę redaktor naczelnej stacji radiowej TOK FM w okresie od 2003 do 2012 roku, a następnie, od 2013 do 2015 roku, kierowała Polskim Radiem RDC. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęła swoją karierę w Radiu S Poznań i była autorką artykułów dla lokalnego dodatku "Gazety Wyborczej". Od 1994 roku, współpracowała z TVP Poznań, gdzie tworzyła reportaże emitowane na ogólnopolskich antenach TVP. W tamtych latach była także związana z Telewizją WTK oraz Radiem Plus w Poznaniu.

W ostatnich latach mieszkała w Berlinie i zajmowała się pisaniem książek. Za swoją publikację zatytułowaną "Deutsche nasz. Reportaże berlińskie", wydaną w 2018 roku, opowiadającą o sposobie, w jaki Niemcy radzą sobie z problemem migracji, została uhonorowana nagrodą im. Beaty Pawlak, przyznawaną przez Fundację im. Batorego. Ponadto, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za swój wkład w rozwijanie wolnych mediów w Polsce. Ewa Wanat zmarła w wieku 61 lat.