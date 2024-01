Kto może wyjechać do sanatorium z ZUS?

Wyjazd do sanatorium z ZUS to opcja dla osób pracujących, zagrożonych utratą zdolności do pracy. Musi też istnieć szansa, że rehabilitacja pomoże w jej odzyskaniu. Dodatkowo trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

być ubezpieczonym w ZUS,

mieć prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego,

pobierać rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy.

Z rehabilitacji finansowanej przez ZUS można również skorzystać, jeśli:

podczas kontroli zwolnienia lekarskiego na którym aktualnie przebywać dana osoba lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,

w ramach starań o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Wyjazd do sanatorium z ZUS – jaki wniosek należy złożyć?

Starania o wyjazd do sanatorium należy rozpocząć od wizyty u lekarza prowadzącego, który wypełni wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej (formularz PR-4). To może być lekarz pierwszego kontaktu albo specjalista. Lekarz może też wystawić wniosek w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. "Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS" – czytamy na stronie Zakładu.

Wyjazd do sanatorium z ZUS – procedura

Decyzję o tym, czy dana osoba otrzyma skierowanie na rehabilitację, podejmuje lekarz orzecznik ZUS. Orzeczenie wydawane jest po przeprowadzeniu badania oraz na podstawie dokumentacji z leczenia (może się okazać, że wystarczy sama dokumentacja). Po tym kroku ZUS wydaje zawiadomienie o skierowaniu na kurację leczniczą, które zawiera termin rehabilitacji, adres ośrodka oraz najważniejsze informacje dotyczące organizacji turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku. Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS może odbywać się ambulatoryjnie (pacjent na nią dojeżdża) lub stacjonarnie (pacjent wyjeżdża do ośrodka, z którym ZUS ma podpisaną umowę). Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator danego ośrodka może ją wydłużyć albo skrócić.

Prewencja rentowa z ZUS – koszty

Dla osób starających się o skierowanie na rehabilitację leczniczą ZUS (czyli wyjazd do sanatorium lub możliwość korzystania z zabiegów w trybie ambulatoryjnym) kluczową znaczenie może mieć fakt, że całość kosztów pokrywa ZUS. ZUS płaci za leczenie, zakwaterowanie i wyżywienie. Zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania do ośrodka rehabilitacyjnego i powrotu z niego. To rozwiązanie bardziej korzystne niż wyjazd za pośrednictwem NFZ, do którego pacjent dopłaca z własnej kieszeni, pokrywając częściowo koszty zakwaterowania i w całości koszty dojazdu.

Jakie schorzenia kwalifikują do rehabilitacji leczniczej z ZUS?

Jak czytamy na stronie ZUS-u, skierowanie na rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym (wyjazd do sanatorium z ZUS) można otrzymać w przypadku schorzeń:

narządu ruchu,

narządu ruchu po wypadku (wczesna rehabilitacja powypadkowa),

układu krążenia,

układu oddechowego,

psychosomatycznych,

onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.

Na rehabilitację w trybie ambulatoryjnym (pacjent codziennie dojeżdża na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) kwalifikują się schorzenia narządu ruchu oraz układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie.