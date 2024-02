Alert RCB. Ryzyko zatrucia

"Uwaga! Nie jedz mięsa z targowiska w Nowej Dębie (powiat tarnobrzeski). Wysokie ryzyko zatrucia zagrażającego życiu. Jeżeli masz objawy zatrucia - dzwoń na 112" - taki alert został skierowany do odbiorców w części województwa podkarpackiego.

Reklama

Chodzi konkretnie o powiaty: stalowowolski, niżański, mielecki, tarnobrzeski, kolbuszowski.

Jak ostrzega RCB, jeśli w ostatnim czasie jadłeś mięso pochodzące z niesprawdzonego źródła, odczuwasz niepokojące objawy zdrowotne i podejrzewasz, że jedzenie mogło być zatrute - natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub zadzwoń na 112.

Reklama

"Bądź świadomy objawów zatrucia - te mogą różnić się w zależności od rodzaju zatrucia oraz od tego, jak bardzo zatrute było mięso" - pisze RCB.

Alert to pokłosie tragicznego zdarzenia, do jakiego doszło w sobotę w szpitalu w Nowej Dębie. Zmarł mężczyzna, który zjadł kupioną na targowisku galaretę garmażeryjną. Do szpitala trafiły też dwie inne osoby z objawami ostrego zatrucia pokarmowego.

Zatrzymano handlujących mięsem

Reklama

Policjanci zatrzymali dwie osoby w związku ze śmiertelnym zatruciem pokarmowym. To małżeństwo z powiatu mieleckiego, którzy na targowisku w Nowej Dębie sprzedawali z samochodu domowe wyroby garmażeryjne. Jedna osoba zmarła.

Zatrzymane osoby to małżeństwo. 55-letnia kobieta i 56-letni mężczyzna. Przyznali się, że hodują trzodę i dla podreperowania budżetu domowego wyrabiają wędliny, które sprzedawali na terenie Nowej Dęby - powiedziała podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, rzeczniczka Komendy Policji w Tarnobrzegu.

Małżeństwo trafiło do policyjnego aresztu w Tarnobrzegu.

W sobotę w szpitalu w Nowej Dębie zmarł mężczyzna, który zjadł kupioną na targowisku galaretę garmażeryjną. Do szpitala trafiły też dwie inne osoby z objawami ostrego zatrucia pokarmowego.

Objawy zatrucia

Objawy zatrucia to m.in. nudności - są jednym z najczęstszych objawów zatrucia pokarmowego. Osoba może odczuwać dyskomfort w żołądku i uczucie niechęci do jedzenia.

Wymioty i biegunka - to naturalny sposób organizmu na pozbycie się toksyn. Mogą wystąpić zarówno po spożyciu zatrutego mięsa, jak i w trakcie trawienia.

Bóle brzucha - ostre lub tępe. Mogą być różnie lokalizowane i nasilać się wraz z intensywnością zatrucia.

Gorączka - w przypadku ciężkiego zatrucia pokarmowego może wystąpić gorączka, która jest reakcją organizmu na obecność toksyn.

Ogólne osłabienie - zatrucie pokarmowe może prowadzić do ogólnego osłabienia, uczucia zmęczenia i apatii.

RCB apeluje, aby kupować mięso tylko w sprawdzonych miejscach. "Jeżeli masz wątpliwości co do pochodzenia mięsa lub jego świeżości, zrezygnuj z zakupu lub skonsultuj się z właściwym terytorialnie inspektoratem weterynarii" - czytamy w komunikacie.