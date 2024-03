Na stronie https://alert.rcb.gov.pl można znaleźć różnorodne materiały edukacyjne, które pomogą zrozumieć zagrożenia CBRNE i nauczą, jak postępować w przypadku ich wystąpienia.

Rządowa strona dot. sytuacji kryzysowych

Strona podaje informacje o zagrożeniu chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, jądrowym i zagrożeniem eksplozją. Opisane na nią są też rady, jak porozmawiać o zagrożeniach z najbliższymi.

Wśród dostępnych materiałów znajdują się poradniki, infografiki, animacje, gry edukacyjne dla dzieci oraz scenariusze lekcji dla nauczycieli. Poradniki zawierają podstawowe informacje o zagrożeniach CBRNE, ich źródłach oraz sposobach unikania tych zagrożeń.

Plecak ewakuacyjny

Zakładka "Bądź gotowy" zawiera informacje na temat przygotowania swoich bliskich na zagrożenia, włączając w to konieczność ewakuacji oraz co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Np. radio na baterie

latarka, najpotrzebniejsze dokumenty zapalniczka/zapałki, maski oddechowe/ochronne, mapa z lokalnymi drogami, kompas, busola, baterie, GPS, otwieracz do puszek, posiłki na 2 dni, nóż, ołówek i notes, komplet sztućców, kurtka przeciwdeszczowa, apteczka, śpiwór, worki na śmieci, ubranie na zmianę, mydło, żel do dezynfekcji, kombinerki a nawet łom.