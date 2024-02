Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu CBA weszło do siedzib Collegium Humanum, zatrzymując siedem osób. Do siedzib Collegium Humanum agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli w środę. Do zatrzymań doszło głównie w Warszawie.

Reklama

Dziennikarze "Newsweeka" twierdzą, że szybki sukces uczelnia odniosła oferując błyskawiczne kursy z gwarancją otrzymania dyplomu MBA (ang. Master of Business Administration).

Jak ustalił periodyk, na liście absolwentów jest ponad 50 osób - w tym rektor tej prywatnej uczelni, Pawła Cz. - które w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości dorobiły się intratnych stanowisk, uzyskując wspomniany dyplom MBA. Otwiera on drogę do rad nadzorczych państwowych spółek.

Reklama

Według "Newsweeka", dyplom uzyskali tam:

Antoni Duda - członek rady nadzorczej PKP Cargo i jednocześnie stryj prezydenta Andrzeja Dudy

- członek rady nadzorczej PKP Cargo i jednocześnie stryj prezydenta Andrzeja Dudy Bartłomiej Obajtek - brat Daniela Obajtka, były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku,

- brat Daniela Obajtka, były dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Emilia Hermaszewska - żona Ryszarda Czarneckiego, członkini rady nadzorczej Armatury Kraków, która należy do PZU

- żona Ryszarda Czarneckiego, członkini rady nadzorczej Armatury Kraków, która należy do PZU Szymon Dziubicki - mąż Anny Gembickiej, byłej wiceminister rolnictwa i dyrektorki w KPRM,

- mąż Anny Gembickiej, byłej wiceminister rolnictwa i dyrektorki w KPRM, Zofia Paryła - była prezes Lotosu,

- była prezes Lotosu, Waldemar Kraska - były wiceminister zdrowia za rządów PiS

Nie tylko ludzie PiS-u

Co ciekawe, posiadaczami dyplomu MBA z Collegium Humanum są nie tylko osoby związane z byłą partią rządzącą. Jak podał "Fakt", w gronie posiadaczy wspomnianego dokumentu są również takie osoby jak poseł Konfederacji Krzysztof Bosak czy wiceminister rodziny, Aleksandra Gajewska. Taki dyplom ma też należeć do prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka.

W piątek sześć zatrzymanych osób usłyszało prokuratorskie zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak dodaje Business Insider, przestępstwa miały polegać na wystawianiu poświadczających nieprawdę dokumentów ukończenia studiów podyplomowych i przyjmowaniu w związku z tym korzyści majątkowych oraz osobistych.

Rektor usłyszał 30 zarzutów

W siedzibie Collegium Humanum oraz mieszkaniach zatrzymanych osób służby zabezpieczyły pieniądze, dokumenty oraz sprzęt elektroniczny.

Z kolei rektor uczelni, Paweł Cz. usłyszał zarzuty dotyczące 30 przestępstw związanych z przyjmowaniem korzyści majątkowych w zamian za wystawianie świadectw ukończenia studiów podyplomowych.