Parlament Węgier zagłosował w poniedziałek za przyjęciem Szwecji do NATO. Ratyfikacja musi zostać jeszcze podpisana przez głowę państwa lub przewodniczącego parlamentu, który tymczasowo sprawuje obowiązki prezydenta po ustąpieniu Katalin Novak z urzędu. Po podpisaniu ratyfikacji Szwecja zostanie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Gen. Polko ocenił, że wejście Szwecji, a wcześniej Finlandii do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski. - To jest wzmocnienie północno-wschodniej flanki NATO w akwenie Morza Bałtyckiego, które staje się obszarem mocno kontrolowanym przez Sojusz, gdzie Polska z marynarką wojenną ostatnio ma problemy, ponieważ marynarka wciąż czeka na modernizację - mówił generał.

"Myślą podobnie jak Polska o zagrożeniu z Rosji"

Według niego państwa skandynawskie, jak Szwecja i Finlandia mają podobne do Polski postrzeganie zagrożenia płynącego ze strony Rosji. - To jest wzmocnienie naszego spojrzenia i myśli, które nie zawsze docierały do dowództwa NATO. Krótko mówiąc i Finlandia, i Szwecja podobnie myślą jak Polska o tym, w jaki sposób należy reagować na zagrożenie rosyjskie - wskazał.

Gen. Polko zwrócił uwagę, że ostatnie rozszerzenia to "wzmocnienie Sojuszu, przez państwa do których w istocie nie trzeba nic dopłacać". - Nie trzeba inwestować w ich armię, ponieważ te kraje już od dawna spełniają standardy NATO, zarówno pod względem sprzętu, wyszkolenia, jak i pracy sztabowej - wyliczał b. dowódca GROM.

Liczy on też na szybką ratyfikację przez głowę węgierskiego głowę państwa. - Teraz to już naprawdę formalność, mam nadzieję, ze stanie się to przed 25. rocznicą wstąpienia Polski do NATO czyli przed 12 marca - zaznaczył gen. Polko.

Generał pytany o kwestię dalszego poszerzania Sojuszu ocenił: - Mam nadzieję, że odblokowane zostanie to, co już w 2008 roku mogło się dokonać, czyli taka szybka ścieżka drogowa dla Ukrainy i Gruzji. Bo nie będzie bezpiecznej Ukrainy, jakkolwiek i kiedykolwiek by się ta wojna zakończyła, bez stałego wsparcia sojuszniczego i Ukrainy i Gruzji w Pakcie NATO - stwierdził.