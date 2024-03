Jest kontynuacja śledztwa prowadzonego przez łódzkie CBŚP.

Pierwszą realizację w sprawie narkotyków przeprowadzono w styczniu 2023 roku. Wtedy to z posesji w powiecie zgierskim (Łódzkie) zlikwidowano laboratorium syntetycznych narkotyków - zabezpieczono wtedy blisko 260 kilogramów mefedronu, około 1,4 tony substancji chemicznych niezbędnych do produkcji narkotyku oraz urządzenia służące do ich produkcji.

Substancje warte miliony

Przybliżona wartość zabezpieczonych substancji wyniosła ponad 10 milionów złotych. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali wtedy trzy osoby, w tym tak zwanych chemików.

W Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu zatrzymani usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na podstawie zebranego materiału dowodowego i na wniosek prokuratora mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani.

Kontynuacja śledztwa. Laboratorium w mieszkaniu

Na tej akcji policjanci i prokuratorzy nie zakończyli śledztwa, lecz sukcesywnie ustalali kolejne wątki sprawy. W efekcie ich żmudnej pracy w ostatnim czasie dotarli do jednego z warszawskich mieszkań, gdzie znajdowało się następne laboratorium.

Podczas likwidacji tego miejsca policjanci zabezpieczyli 1,6 kilograma mefedronu, ponad 100 kilogramów prekursorów narkotykowych oraz 100 litrów substancji, która jest poddawana dalszym specjalistycznym badaniom.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, urządzenia do pakowania i porcjowania narkotyków oraz równowartość 18 tysięcy złotych w różnej walucie. Wsparcia policjantom CBŚP, w zakresie badań specjalistycznych zabezpieczonych substancji chemicznych, udzielili eksperci z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji.

Zatrzymano kilka osób. Usłyszeli zarzuty

Podczas akcji w Warszawie policjanci CBŚP zatrzymali 5 osób, którym w Prokuraturze Okręgowej w Sieradzu przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, dodatkowo jednej osobie ogłoszono zarzut kierowania tą grupą. Zatrzymani będą również odpowiadać za produkcję i wprowadzanie do obrotu narkotyków. Na wniosek prokuratora zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.

Łącznie w śledztwie występuje 8 podejrzanych i zabezpieczono ponad 261 kilogramów narkotyków w postaci stałej i ciekłej, wartych około 10,5 miliona złotych.

Pomimo to, sprawa ma charakter rozwojowy i funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.