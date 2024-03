Tomasz Sielicki, burmistrz Świebodzina w swoich mediach społecznościowych poinformował o planowanej przez miasto akcji "usuwania ptasich gniazd oraz płoszenia młodych osobników w miejscach lęgowych metodami sokolniczymi". Post zatytułował: "Przywracamy Park Chopina Mieszkańcom".

Przeczytać w nim możemy, że "w marcu odbędzie się akcja strząsania gniazd, a w kwietniu swoją pracę rozpocznie sokolnik" i że miasto na podjęte działania otrzymałoby zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

"Uważamy, że podjęte przez nas prace przywrócą komfort życia naszym mieszkańcom, a także umożliwią swobodne korzystanie z miejskiej przestrzeni. To długo oczekiwana inicjatywa i mam nadzieję, że już tej wiosny przyniesie wymierne skutki" - pisze burmistrz Świebodzina na swoim oficjalnym profilu na Facebooku.

Działanie "niemądre i brutalne". Interweniuje wiceminister

Jak wskazał Tomasz Zdrojewski z Koalicji Niech Żyją!, zapowiedziane przez burmistrza Świebodzina masowe niszczenie gniazd i płoszenie ptaków w Parku Chopina, by "przywrócić park mieszkańcom", jest "nie tylko bardzo niemądrym, ale szkodliwym, brutalnym i karygodnym działaniem".

Podkreślił, że wymaga pilnej interwencji. - To tak, jakby wjechać buldożerem do czyjegoś domu, nikogo nie pytając o zdanie - porównał.

W sprawie głos zabrał Mikołaj Dorożała, wiceminister Klimatu i Środowiska. "Dostałem dziś informację o planowanym usuwaniu ptasich gniazd w parku Chopina w Świebodzinie. Właśnie piszę do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z prośbą o pilne zbadanie tej sprawy" - czytamy na jego profilu na platformie X.

Wiceminister poprosił także burmistrza Świebodzina nie podejmowanie pochopnych działań. "Spotkajmy się i porozmawiajmy o szczegółach. Jestem pewien, że znajdziemy lepsze rozwiązanie" - dodał.

Ekspert o decyzji Sielickiego: Jest, jaka jest. Błędna i szkodliwa

Tomasz Zdrojewski z Koalicji Niech Żyją! wskazał, że to ptaki są w parkach "prawowitymi mieszkańcami", a człowiek jest jedynie ich użytkownikami. - Ptaki to wartość sama w sobie. Wzbogacają parkowy ekosystem, przenoszą nasiona roślin, eliminują uciążliwe dla nas owady, są miłe dla oka i ucha człowieka - wymieniał. - Ich widok wpływa kojąco na zmysły, ich obecność daje nam poczucie więzi z przyrodą. Przecież ludzie korzystający z parków cenią je właśnie za to, że są oazami życia w miastach - podkreślił Tomasz Zdrojewski.

Dodał, że niepokojący jest także w tej sprawie fakt, że burmistrz poinformował o swoim wniosku i decyzji RDOŚ post factum. - Organizacje zajmujące się ochroną ptaków nie miały możliwości dołączenia do postępowania i zgłoszenia swoich uwag i wniosków, przez co decyzja jest, taka jaka jest: błędna i szkodliwa - podsumował.

O sprawę zapytaliśmy burmistrza Świebodzina. Do momentu publikacji tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.