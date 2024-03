Synoptycy z IMGW przekazali, że po rekordowo ciepłym styczniu (temperatura o 1,66 stopni Celsjusza wyższa od średniej da tego miesiąca z lat 1850-1900), odnotowano także ekstremalnie ciepły luty. I to na całym świecie.

Reklama

Na tym jednak nie koniec. Utrzymuje się również wysoka temperatura powierzchni oceanu. "Średnia globalna wartość SST na obszarze 60°S - 60°N wyniosła w lutym 21,06 st. Celsjusza i była wyższa od poprzedniego rekordu z sierpnia 2023 roku (20,98 st. Celsjusza)" - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW bije na alarm. "Kolejne niepokojące informacje o globalnym ociepleniu"

Jak podało IMGW, z danych usługi Climate Change Service (C3S) wynika, że w lutym średnia temperatura powietrza wyniosła 13,54 stopnia Celsjusza. Jak wskazano dalej, jest to o 0,81 stopnia powyżej średniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020 i 0,12 stopnia Celsjusza więcej od poprzedniego najcieplejszego lutego w 2016 roku.

Reklama

"Różnica między obecną a szacunkową średnią dla tego miesiąca z okresu przedindustrialnego (1850-1900) wyniosła aż 1,77 stopnia. Od 8 do 11 lutego 2024 roku wartość ta była wyższa nawet o 2 stopnie" - przekazano.

Ekstremalnie ciepły luty. IMGW alarmuje

Szczególnie ciepło było w Europie. Jednak wyższe wartości odnotowano także w innych regionach. Mowa o:

Syberii,

środkowej i północno-zachodniej Ameryce Północnej,

większości Ameryki Południowej,

w całej Afryce,

zachodniej Australii.

IMGW o "absolutnym rekordzie"

Synoptycy z IMGW poinformowali również, że temperatura morza utrzymała się na niezwykle wysokim poziomie.

"Średni dzienny SST osiągnął na koniec miesiąca absolutny rekord, wynoszący 21,09 st. Celsjusza" - czytamy.

Luty dołącza do długiej serii rekordów z ostatnich kilku miesięcy. Choć może się to wydawać niezwykłe, nie jest to tak naprawdę zaskakujące, ponieważ ciągłe podgrzewanie systemu klimatycznego nieuchronnie prowadzi do kolejnych ekstremalnych temperatur. Klimat reaguje na rzeczywiste stężenie gazów cieplarnianych w atmosferze, więc jeśli nie uda nam się ich ustabilizować, nieuchronnie będziemy musieli stawić czoła nowym globalnym rekordom i ich konsekwencjom - wskazał Carlo Buontempo, dyrektor Copernicus Climate Change Service, cytowany przez IMGW.