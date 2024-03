Do mundurowych wpłynęło zgłoszenie o tym, że na terenie prywatnej posesji w Kamionce znajdował się zaniedbany koń.

"Stan kopyt wymagał natychmiastowej interwencji"

Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, okazało się, że przebywający tam kuc utrzymywany był w fatalnych warunkach. Był bardzo zaniedbany, brudny i wystraszony, stan jego kopyt wymagał natychmiastowej pomocy kowala, ponieważ od bardzo dawna nie były one werkowane.

Zwierzę zostało zabezpieczone przez OTOZ Animals Kwidzyn i Fundację Azyl dla koni "Kucykowo" z Leźna.

Właścicielowi grożą lata w więzieniu

Policjanci w związku z wszczętym postępowaniem przeprowadzą czynności procesowe, w których trakcie zabezpieczono niezbędne dla postępowania dowody.

Jak czytamy w policyjnym komunikacie, za znęcanie się nad zwierzęciem poprzez utrzymywanie go w niewłaściwych warunkach oraz w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa właścicielowi grozi kara do 3 lat więzienia. Jeżeli sąd uzna, że sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem, kara może wynieść do 5 lat więzienia.

W razie skazania za to przestępstwo sąd orzeka nawiązkę w wysokości od 1000 zł do 100 000 złotych na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

Policjanci apelują o reagowanie

Jeśli masz informacje o nieludzkim traktowaniu zwierząt poprzez między innymi ich torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie w niewłaściwych warunkach, oraz oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem - skontaktuj się z lokalną policją.

Możesz również skorzystać z internetowego narzędzia - Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, za którego pośrednictwem istnieje możliwość wskazania obszaru, na którym na przykład uprawiane jest kłusownictwo, niszczona jest zieleń lub organizowana jest nielegalna wycinka drzew.

"Katalog zgłoszeń jest bardzo rozbudowany, dlatego zachęcamy, by skorzystać również z takiej formy przekazywania nam swoich podejrzeń o zabronionych czynach popełnianych przeciwko zwierzętom i środowisku" - podkreślają pomorscy policjanci.