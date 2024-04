"Sezon sieweczkowy czas start!" - czytamy w poście opublikowanym na facebookowym profilu WWF Polska.

Jak się okazało, w świąteczny weekend stowarzyszenie otrzymało sygnał o sieweczce obrożnej wysiadującej jaja na gdańskiej Wyspie Sobieszewskiej.

Wolontariusze Błękitnego Patrolu, którzy przybyli na miejsce odkryli wyjątkowe znalezisko - 4 jaja - i zabezpieczyli je specjalnym koszem.

Zobaczysz taki kosz? "Omiń go szerokim łukiem"

Jak informuje fundacja, kosze mają za zadanie chronić gniazdo i jaja sieweczki przed lisami, norkami czy ptakami krukowatymi, ale też przez zadeptaniem przez ludzi, którzy przechadzają się po plaży.

"Oczko siatki chroniącej lęg jest tak dobrane, by nie sprawiało kłopotu sieweczkom w przechodzeniu przez nie, a uniemożliwia z kolei wejście do środka drapieżnikom" - wyjaśnili działacze.

Zaapelowali także, by omijać kosze możliwe najszerszym łukiem. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się do nich, a jeśli spacerujesz z psem, trzymaj go na smyczy.

Niezwykłe sieweczki obrożne. Potrafią świetnie udawać

WWF Polska informuje, że w latach 70. populacja nadmorska sieweczki obrożnej liczyła 160-200 par. W ramach monitoringu sieweczki prowadzonego na wybrzeżu w projekcie „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” w latach 2017-2019, wykazano 50-60 par tego gatunku. Cała populacja nie przekracza 250-300 par.

Jest to gatunek silnie terytorialny, para broni wybranego miejsca lęgowego, następnie samego gniazda, a po wykluciu się piskląt – miejsca, gdzie aktualnie się znajdują. Samiec z reguły wykopuje kilka potencjalnych dołków gniazdowych, a ten najlepszy wybierany jest później wspólnie przez parę. Bardzo często gniazdo umieszczone jest na piasku, z dala od charakterystycznych elementów, typu gałęzie, tak, żeby trudniej było je znaleźć.

Sieweczki obrożne potrafią bardzo skutecznie odciągnąć drapieżnika (w tym człowieka) od gniazda, udając, że są ranne, chore lub wyczerpane, mają złamane skrzydło bądź kuleją. Potrafią również udawać wysiadywanie jaj w innym miejscu niż gniazdo.