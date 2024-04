Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że Europa Zachodnia będzie w obszarze wyżu. Pogodę w pozostałej części kontynentu ukształtują niże. Polska będzie pod wpływem niżu, którego ośrodek wraz z frontem atmosferycznym przemieści się z północnego zachodu na wschód kraju.

Reklama

W Warszawie w sobotę w południe ciśnienie wyniesie 996 hPa. Przewiduje się jego wzrost.

Pogoda w sobotę. Deszczowo i śnieżnie, lokalne burze

W sobotę w kraju zachmurzenie będzie duże, początkowo na południowym wschodzie, a po południu na północnym zachodzie większe przejaśnienia.

Reklama

Przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej, na północy i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. W południowej i wschodniej części kraju lokalne burze, miejscami z drobnym gradem. Prognozowana suma opadów deszczu na północnym wschodzie i w centrum - do 12 mm. W górach opady śniegu, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm.

Temperatura maksymalna od 4-5 st. C. nad morzem i w rejonach podgórskich, około 8 st. C w centrum do 12 st. C. na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, tylko na północnym wschodzie słaby zmienny. Na wschodzie i w centrum wiatr południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny. Nad morzem, w górach i podczas burz porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach początkowo do 65 km/h. Wysoko w górach zamiecie i zawieje śnieżne.

Reklama

W nocy przymrozi

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze przeważnie duże. Miejscami przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, na północnym wschodzie, w centrum oraz na obszarach podgórskich i w górach także śnieg. Na południu Śląska i Małopolski opady do 10 mm. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. Temperatura minimalna od -3 st.C., -2 st.C. na północy, zachodzie i w kotlinach karpackich, około -1 st.C. w centrum do 4 st.C. na południowym wschodzie. W zachodniej połowie kraju miejscami ślisko. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, w porywach do 60 km/h, północny i północno-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 60 km/h. Wysoko w górach zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w niedzielę. Chłodno, ale z burzami i gradem

W niedzielę zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, głównie w zachodniej połowie kraju. Miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i na krańcach południowych także deszczu ze śniegiem. W rejonach podgórskich i w górach słabe opady śniegu. Na wschodzie możliwe burze z małym gradem. Temperatura maksymalna od 3-4 st. C. nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, około 7 st. C. w centrum i na zachodzie do 12 st. C. na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny. Nad morzem porywy wiatru do 65 km/h, w czasie burz do 60 km/h.

Prognoza pogody dla Warszawy. Popada i powieje, możliwe burze

W sobotę w Warszawie zachmurzenie duże, po południu możliwe większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Suma opadów do około 10 mm. Temperatura maksymalna 10 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni, pod wieczór ze zmieniających się kierunków. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu. Temperatura maksymalna 7 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, północny i północno-zachodni.