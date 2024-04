Rekordowo ciepły marzec

Wysokie temperatury, który utrzymywały się przez cały marzec, spowodowały, że ubiegły miesiąc był niezwykle ciepły.

"Tegoroczny marzec należy zaliczyć do miesięcy ekstremalnie ciepłych. Średnia obszarowa temperatura powietrza była aż o 3,6 st. C wyższa od średniej wieloletniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020" – przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW).

Synoptycy informują też, że był to najcieplejszy marzec w okresie powojennym. Dotychczas rekord ten należy do marca 1990 z anomalią 3,4 st. C.

Blisko rekordu wszechczasów

Mało brakowało, aby tegoroczny marzec ustanowił rekord wszechczasów. Aktualnie należy on do tego z 1836 roku (3,62 st. C cieplejszy od średniej). Synoptycy przekazali też, że marzec ociepla się od kilkudziesięciu lat wyjątkowo szybko.

"Występujący od szeregu lat silny wzrostowy trend temperatury powietrza na obszarze Polski był w marcu 2024 r. kontynuowany. Tylko od 1951 r. wzrost temperatury w tym miesiącu szacowany jest na 3,3 st. C" – dodano.

Przypomnijmy, 30 marca na starej stacji telemetrycznej w Tarnowie (woj. małopolskie) temperatura poszybowała aż do 26,4 st. C i była to najwyższa wartość w tym miesiącu w historii pomiarów. Rekord został pobity o 0,8 st. C, a poprzedni wynosił 25,6 st. C i odnotowano go Nowym Sączu.

Marcowe rekordy wyglądają tym bardziej spektakularnie, że wystąpiły od razu po lutym, który również zapisał się na kartach historii. Średnia temperatura była wtedy wyższa od średniej o ok. 6 st. C, a na południu nawet o 7 st. C.