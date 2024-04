Na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa opublikowano instrukcje dotyczące przygotowania się do sytuacji kryzysowych. Jednym z kluczowych punktów w planie zarządzania kryzysowego jest przygotowanie plecaka ewakuacyjnego, który jest niezbędny do szybkiego opuszczenia miejsca zagrożenia. Co powinien zawierać taki plecak?