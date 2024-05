List otwarty do polskich biskupów

List do polskich biskupów to reakcja na artykuł Zbigniewa Nosowskiego w serwisie magazynu "Więź".W tekście pt. "«Czy Ksiądz Biskup mógłby w końcu usłyszeć mój głos?». Pytania do abp. Tadeusza Wojdy" opisał on nieprawidłowości związane z wyjaśnieniem przestępstwa seksualnego, którego dopuścił się duchowny z archidiecezji gdańskiej.

Tym duchownym jest wikariusz z gdyńskiej parafii. Ks. Adrian G. miał w przeszłości molestować seksualnie dwie kobiety. Jedna z nich, gdy po raz pierwszy doszło do molestowania, miała zaledwie 13 lat, druga 18.

Pokrzywdzone kobiety w rozmowie z magazynem "Więź" wskazywały na błędy w postępowaniu ze strony kościelnej oraz relacjonowały, że ze strony abp. Wojdy padały takie określenia jak "to było tylko macanie" i "nie doszło do pełnego stosunku".

Autorami listu są osoby, które również doświadczyły przemocy seksualnej ze strony księży: Tośka Szewczyk, Jakub Pankowiak i Robert Fidura. Pod listem podpisało się 46 osób skrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym w Kościele.

Zranieni w Kościele domagają się zawieszenia abp. Wojdy

Sygnatariusze listu domagają się spotkania w tym roku delegacji osób skrzywdzonych z biskupami podczas zebrania plenarnego KEP. Chcą też, by KEP zawnioskowała do Watykanu o poparcie zmian w prawie kanonicznym, które poprawią sytuację osób skrzywdzonych nadając im status strony w postępowaniach.

Dodatkowo chcą powołania niezależnej komisji, która zajmie się wyjaśnianiem przestępstw seksualnych w Kościele oraz określenia listy dobrych i złych praktyk w kontakcie ze skrzywdzonymi, których nie obejmuje prawo kanoniczne. Chcą również powołania Rzecznika Praw Osób Skrzywdzonych w Kościele, uzupełnienia wytycznych KEP o obowiązek docierania przez biskupów do osób, których krzywdy opisują media oraz o dopuszczenie kobiet do diecezjalnego systemu pomocy pokrzywdzonym.

"Gwarantujemy Wam jednocześnie, że dopóki wystarczy nam sił, w ten czy inny sposób będziemy upominać się o uszanowanie godności osób skrzywdzonych i respektowanie podstawowych zasad moralności chrześcijańskiej w Kościele w Polsce. Mamy nadzieję, że staniecie w tej walce po tej samej stronie" – czytamy w liście.

Przypomnijmy, w marcu 2024 r. do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie wpłynęło oficjalne zawiadomienie w sprawie możliwych zaniedbań metropolity gdańskiego w kwestii wyjaśniania sprawy molestowania seksualnego osoby małoletniej przez księdza z archidiecezji gdańskiej.